Alerta roja por calor este jueves en el interior de Pontevedra: qué zonas están afectadas y qué hay que evitar

Galicia afronta este jueves, 2 de julio, una jornada de calor intenso y con avisos por posibles efectos sobre la salud de las temperaturas.

Tras haber superado en el mercurio durante la tarde de este miércoles los 33º en Verín y los 32,5º en Ourense y 31º en Vigo, según datos de MeteoGalicia, la próxima jornada se prevé más tórridas.

La situación más delicada estará en el interior de Pontevedra, donde la Xunta activa la alerta roja, el nivel 3, dentro del plan frente a las altas temperaturas.

No será, previsiblemente, un episodio aislado. La previsión apunta a que el calor seguirá durante varios días en buena parte de la comunidad, por lo que las autoridades sanitarias piden prudencia, especialmente en las horas centrales del día.

La alerta roja afectará a la zona isoclimática del interior de Pontevedra. En esta área se incluyen municipios como Lalín, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Forcarei, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Rodeiro, Agolada, Dozón, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, Fornelos de Montes, Covelo y A Cañiza, entre otros.

También habrá alerta naranja en el litoral de Pontevedra, es decir, en la zona de las Rías Baixas.

Además, el suroeste de A Coruña y la montaña de Ourense estarán en nivel amarillo por calor.

Deporte y cancelaciones: qué actividades se suspenden

Una de las medidas más importantes afecta al deporte al aire libre.

En el interior de Pontevedra, por la alerta roja, la Xunta suspende este jueves la actividad deportiva federada y la del programa Xogade en el exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas.

En las Rías Baixas, donde el aviso será naranja, también se suspende la actividad deportiva federada y del programa Xogade al aire libre, aunque en este caso entre las 12.00 y las 18.00 horas.

La excepción está en los deportes náuticos y acuáticos federados, que sí podrán mantenerse en las Rías Baixas pese al aviso naranja.

La medida busca evitar esfuerzos físicos en las horas de mayor riesgo, cuando el cuerpo tiene más dificultades para regular la temperatura y aumenta la posibilidad de sufrir problemas asociados al calor.

Infografía con consejos para el calor que da la Xunta. / Fdv

Efectos del calor en la salud

Sanidade recuerda que el calor no solo provoca incomodidad. Una exposición prolongada a temperaturas elevadas puede causar mareos, cansancio intenso, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y, en los casos más graves, golpe de calor.

El problema aparece cuando el organismo no consigue compensar el aumento de temperatura. Con el calor extremo, el cuerpo pierde líquidos y electrolitos necesarios para el funcionamiento normal de órganos y sistemas.

El riesgo es mayor en personas con enfermedades crónicas, quienes toman determinados medicamentos o quienes tienen limitada su autonomía.

Quién debe tener más cuidado

Los grupos más vulnerables son las personas mayores de 65 años, los niños pequeños, especialmente los menores de un año, y quienes padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, EPOC, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer u otras patologías similares.

También deben extremar las precauciones las personas que viven solas, quienes residen en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso muy bajo, trabajadores al aire libre, deportistas y cualquier persona que pase varias horas en exteriores.

Qué hacer para protegerse

La recomendación principal es beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua. Conviene evitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas, el café, el té, los refrescos de cola y las bebidas calientes.

En las comidas, mejor optar por frutas, verduras, ensaladas y platos ligeros, evitando comidas copiosas. También es importante conservar bien los alimentos en el frigorífico y mantener las medidas básicas de higiene.

En casa, lo mejor es permanecer en espacios frescos, ventilados o acondicionados. Durante el día conviene bajar persianas y evitar que entre el sol directo; por la noche, abrir ventanas para ventilar.

En la calle, se recomienda usar ropa ligera, holgada, de colores claros, sombrero o gorra, gafas de sol, protección solar y calzado cómodo y transpirable.

Y una advertencia clave: nunca dejar a niños, personas mayores o animales dentro de un coche estacionado, aunque sea durante poco tiempo.

Cuándo pedir ayuda

Si aparecen síntomas de agotamiento por calor o se sospecha un golpe de calor, hay que pedir ayuda médica urgente llamando al 061.

Además, estos días conviene estar pendientes de familiares, vecinos o personas mayores que vivan solas. Una llamada o una visita puede servir para comprobar que están bien, que beben suficiente agua y que siguen las recomendaciones básicas frente al calor.