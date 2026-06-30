Tenso debate en la Diputación de Lugo por los gastos de defensa jurídica de José Tomé tras la acusación de acoso sexual

La polémica sobre el caso Tomé sigue viva en la Diputación de Lugo. Los populares presentaron este martes una moción para impedir que la corporación provincial lucense asuma los gastos de defensa jurídica de cargos políticos o personal acusado de delitos sexuales o de actuaciones que vulneren los derechos de las mujeres. El PP no quiere que el expresidente de la cámara lucense y actual alcalde de Monforte, denunciado por acoso sexual, utilice recursos públicos para su defensa. Pero la actual presidenta de la Diputación, Carmela López, negó que exista un acuerdo para sufragar estos gastos y alegó que solo hay una póliza de responsabilidad que cubre a todos los diputados.

Fue un debate intenso en el que intervino también Tomé y que terminó con el rechazo a la moción de los populares gracias al voto de socialistas y nacionalistas, con el apoyo del alcalde de Monforte, que ahora es diputado no adscrito tras su expulsión del PSOE después de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presunto acoso sexual.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, justificó la iniciativa asegurando que Tomé había solicitado que la institución provincial asumiera el coste de su defensa en el procedimiento judicial por un presunto caso de acoso sexual. Según indicó, la previsión de gasto ascendería a unos 37.000 euros.

Ameijide reclamó al PSOE y al BNG que aclarasen su posición y les preguntó si estaban «del lado de los lucenses o si prefieren blindar los intereses particulares de José Tomé». El portavoz popular llegó a cuestionar si la supuesta cobertura de esos gastos formaba parte de las condiciones para el apoyo de Tomé a la investidura de la nueva presidenta provincial, Carmela López.

Durante su intervención, el dirigente popular también acusó al PSOE de mantener a Tomé al frente de la Alcaldía de Monforte y reprochó al BNG que estén «dispuestos a todo por seguir pisando moqueta». Además, calificó de «hipocresía» determinadas posturas políticas respecto a otros casos de agresiones sexuales.

Carmela López

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Carmela López, rechazó de forma tajante las acusaciones del PP y aseguró que «es rotundamente falso» que exista acuerdo alguno para sufragar la defensa de José Tomé con fondos públicos. López explicó que no existe «ni acuerdo de Junta de Gobierno ni resolución» al respecto y señaló que lo único existente es una póliza de seguros de responsabilidad que cubre a todos los diputados provinciales, independientemente de su grupo político.

La presidenta insistió en que el PP dispuso de un plazo de diez días para «informarse y pedir más documentos» y afirmó que cualquier decisión sobre una posible cobertura correspondería exclusivamente a la compañía aseguradora. Asimismo, reprochó a los populares sus continuas «descalificaciones personales» cuando aseguran que es una títere y que José Tomé sigue siendo el presidente en la sombra. Según denuncia, los populares construyen un «relato político» basado en acusaciones sin fundamento y mentiras.

BNG

Por parte del BNG, el diputado Efrén Castro fue igualmente contundente al negar cualquier posibilidad de que la Diputación financie la asistencia jurídica de Tomé. «No hubo ni va a haber acuerdo para pagar asistencia jurídica para un diputado», afirmó. Castro acusó al PP de mentir, sosteniendo que «no hay ni habrá un solo euro de la Diputación que vaya a pagar esta defensa».

El portavoz nacionalista aseguró que la moción popular se sustentaba en informaciones falsas y criticó que se intentase «embarrar» el debate político con acusaciones sin soporte documental. «Lo único que hay son mentiras», señaló, añadiendo que una propuesta basada en esas premisas carecía de validez.

Tomé

El propio José Tomé intervino para defenderse de las acusaciones. El expresidente provincial aseguró que nunca ha solicitado a la Diputación el pago de su defensa y que únicamente comunicó una situación a la que, según explicó, «tiene derecho cualquier miembro de la corporación en virtud de la póliza existente».

«No pedí nada a la Diputación, solo comuniqué algo a lo que tengo derecho, igual que usted. La póliza es para todos», manifestó. Tomé acusó a Ameijide de actuar «con una mente manipuladora que trata de engañar a sabiendas de que lo está haciendo simplemente para sacar rédito político».

Además, se mostró convencido de que el procedimiento judicial concluirá favorablemente para él porque, según defiende, es inocente. En ese sentido, advirtió a los populares de que les exigirá disculpas cuando quede acreditada su inocencia tras las reiteradas acusaciones realizadas en su contra.

La moción popular abrió uno de los debates más tensos de la sesión plenaria y marcó el final de apartado de asuntos del día para pasar al turno de preguntas.