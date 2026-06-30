¿Cuáles son las causas de muerte más comunes en Galicia? Los decesos por enfermedades respiratorias se disparan

Gripe, neumonía, enfermedades crónicas de las vías respiratorias o asma. Las repercusiones de las enfermedades del sistema respiratorio son cada año mayores y así lo reflejan las estadísticas. Fueron la razón de una de cada diez muertes en la comunidad gallega a lo largo de 2025, una incidencia que ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años pero que, en apenas doce meses, se disparó un 14 %.

Hasta 4.435 personas fallecieron en Galicia por esta razón el pasado año, muchas por enfermedades crónicas. Con todo, los datos revelan un incremento en los óbitos por influenza, más comúnmente conocida como gripe, con 313 decesos, el doble que el año anterior. También crecen los casos mortales de neumonía, que ascendieron hasta los 812, frente a los 702 del periodo anterior.

Si bien la causa de defunción más frecuente entre los gallegos continúa, al igual que en años anteriores, vinculada a las enfermedades del sistema circulatorio, los datos evidencian cambios en las tendencias. Insuficiencias cardíacas, infartos agudos de miocardio, patologías hipertensivas o cerebrovasculares u otras enfermedades del corazón sumaron a lo largo del pasado año en la comunidad 8.993 muertes, apenas una treintena más que en el periodo anterior. Aun así, la autonomía es la segunda con mayor tasa de muertes por esta razón por cada 100.000 habitantes.

Galicia mantiene, eso sí, sus peculiaridades y es que, un año más, fallecen más gallegos por enfermedades circulatorias que por tumores, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España, según reflejan los últimos datos, aún provisionales, del informe «Defunciones según la causa de muerte», publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, 33.418 personas perdieron la vida a lo largo de 2025 en el territorio gallego, un 2,1 % más que el año anterior.

Los tumores como causa de muerte

Por tercer año consecutivo, los tumores se colocan a nivel estatal como la causa más común de muerte, suponiendo el 26,3 % del total de defunciones, que alcanzaron las 441.270. En Galicia, los óbitos por cáncer se incrementaron levemente en 2025, con 8.300 fallecimientos, siendo el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón, con 1.745 gallegos fallecidos, el más mortífero. El de páncreas fue la causa de muerte de 563 gallegos, el de mama de 498, el de próstata de 458 y el de estómago de 402, entre otros.

Los dos primeros coinciden con la tendencia estatal, que apunta al Principado de Asturias (381,3), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2) como las comunidades con las mayores tasas de defunciones por tumores por cada 100.000 habitantes. Con todo, los mayores aumentos en esta tasa se produjeron en el Principado de Asturias (7,8 %), la Región de Murcia (4,9 %) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6 %).

Otras causas de fallecimiento

Como contrapunto positivo, descienden, con respecto al año anterior, las muertes por trastornos mentales y del comportamiento. En esta ocasión son 2.951, medio centenar menos que el año anterior. La demencia se sigue situando, eso sí, como la causa más común, con 2.884 fallecidos en tan solo un año.

Entre los datos recopilados por el organismo de estadística llaman la atención, asimismo, las afecciones mortales ocasionadas en el periodo perinatal, es decir, el que va desde la semana 22 de embarazo al séptimo día de vida fuera del útero materno, con 30 muertes, el doble que el año anterior. También las malformaciones congénitas o deformidades que terminaron en fallecimiento, un total de 63, frente a las 44 de 2024.

Más allá de las cuestiones médicas, el INE recoge los fallecimientos por "causas externas". Se produjeron un total de 1.487 muertes de este tipo. La mayoría, cuatro de cada diez, se correspondieron con caídas accidentales, una circunstancia que afecta sobre todo a las personas mayores, más propensas a sufrir problemas de movilidad. Destaca también la cifra de víctimas mortales en accidentes de tráfico, 136, una docena más que el pasado año; o la de ahogamientos y sofocación accidental, 123. A esto hay que sumar un importante incremento en las muertes por envenenamiento accidental, que pasan de 83 a 101.

Ligero repunte en los suicidios

Tras tres años consecutivos de descenso, los suicidios vuelven a repuntar en la comunidad, aunque de manera muy ligera. Con los datos provisionales publicados este martes, al organismo público le constan 295 suicidios en Galicia, cuatro más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone la pérdida de una vida cada 30 horas.

Noticias relacionadas

Como es habitual, la mayoría de las víctimas, en concreto tres de cada cuatro, son hombres. La salud mental, tal como revela la estadística, no entiende de edades y es que el suicidio segó la vida de 26 personas de entre 15 y 29 años, incluso la de un niño menor de 14 años. Pero también azotó con fuerza a los más mayores. Casi la mitad de los fallecidos, 128, superaban los 65 años. En España la situación no es más alentadora: se contabilizaron 3.808 suicidios, entre ellos los de un centenar de jóvenes que aún no habían cumplido los veinte.

Fuente: El Correo Gallego