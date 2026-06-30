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El Senado votará la próxima semana la ley de la AP-9 en un pleno en el que el PP pretende revertir el acuerdo del Congreso

Los populares buscan modificar el acuerdo sobre la AP-9 con enmiendas en la Cámara Alta, argumentando que el texto aprobado distorsiona el consenso gallego

La autopista AP-9 en su tramo urbano en Vigo.

La autopista AP-9 en su tramo urbano en Vigo. / Marta G. Brea

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R. S.

Santiago

El Senado celebrará el próximo jueves un pleno extraordinario que, entre otras cosas, votará la ley para transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a Galicia. El PP usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar varias enmiendas para recuperar el «espíritu» de la norma que salió del Parlamento de Galicia e intentar revertir el acuerdo que la pasada semana adoptó el Congreso con el voto en contra del PP y de Vox.

Es la primera vez que esta demanda gallega ha llegado tan lejos en su tramitación en las Cortes Generales de los cuatro intentos realizados, pero todavía queda un largo camino por delante antes de materializarse. PSOE, Sumar y BNG llegaron a un acuerdo en las últimas semanas que permitió desbloquear la tramitación en el Congreso, algo que sucedió el pasado jueves.

Pero el PP votó en contra y además presentó cuatro enmiendas para darle la vuelta al texto por estar en desacuerdo, argumentando que «deturpa» voto unánime del Parlamento gallego en su día y que no está garantizado que el Estado asuma los costes asociados a la transferencia, los del mantenimiento de las bonificaciones del peaje, las inversiones comprometidas o la indemnización a la concesionaria en caso de que la UE dictamine que la ampliación de la prórroga —aprobada en 2000 por el Gobierno de Aznar— se hizo de forma ilegal.

Como en el Congreso salió adelante la propuesta pactada por los tres partidos de izquierda, ahora el PP pretende darle la vuelta en el Senado, cámara en la que goza de mayoría absoluta. Pero esta victoria será efímera, porque el texto de la transferencia volverá de nuevo al Congreso para levantar ese «veto» del Senado y devolver la redacción original.

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Pero con esta tercera votación no se acaba la tramitación del traspaso. A esta vieja reivindicación le quedará por delante un desarrollo no menos complejo, que es la negociación que tendrán que entablar el Gobierno central y la Xunta para sellar la transferencia con sus condiciones específicas. Y esta discusión se presenta muy difícil por las posiciones encontradas de las dos administraciones. En el peor de los casos, incluso puede frustrarse la transferencia efectiva de la autopista a Galicia porque es necesario la concertación de ambos gobiernos.

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