Innovación
El plan director de la industria TIC movilizará 62 millones en tres años para impulsar empresas «más potentes»
El programa busca fortalecer el sector tecnológico gallego con 77 medidas de apoyo y la generación de empleo de calidad
R. S.
El plan director de la industria TIC 2026-2028 movilizará 61,8 millones en tres años con el objetivo de «fortalecer» al sector y favorecer la presencia de empresas «con mayores dimensiones y más potentes», según ha destacado la conselleira del ramo, María Jesús Lorenzana, quien ha participado este martes en un acto con el cluster, un día después de la aprobación en el Consello de la Xunta de la hoja de ruta de apoyo al sector.
En su intervención, ha reivindicado que las empresas TIC son «muy importantes y protagonistas en la agenda del Gobierno» en los últimos días, tras la aprobación también del pacto digital entre Xunta y empresas. Se trata, ha dicho, de establecer «una estrategia de la mano del sector», a modo de guía de «acompañamiento», también para que el producto TIC gallego «haga crecer a otras pymes».
El plan movilizará 61,8 millones de euros en apoyos al sector, que se concretan en 77 medidas que tienen como objetivo impulsar la creación de nuevas soluciones y productos al tiempo que se genera empleo de calidad y de alto valor añadido.
La conselleira de Economía ha destacado la «tendencia ascendente» experimentada por el sector desde 2020, con un crecimiento del 21%. «Actualmente, 23.467 personas trabajan en las más de 3.100 empresas tecnológicas que hay en Galicia, el que supone 4.000 ocupados más que hace seis años. Este dinamismo debía tener reflejo en un plan a la altura», afirmó.
«No pretendemos hacer estrategias a largo plazo ni documentos especialmente complejos que caigan en un cajón, lo que pretendemos es hacer guías para la colaboración público-privada y el acompañamiento que la Administración va a tener de cada sector, la dos tres años», ha indicado. En esta línea, quiso agradecer la colaboración del Clúster TIC en la elaboración de este plan director, algo que consideró clave para que estos documentos sean verdaderamente instrumentos efectivos, dijo.
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