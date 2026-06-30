Alfonso Rueda reclama en el Congreso un mecanismo específico entre el Estado y las autonomías para afrontar la nueva financiación europea

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha llevado a las Cortes Generales las reivindicaciones de las regiones europeas ante el nuevo escenario que se abre por el próximo marco financiero de la UE, donde la recentralización de la gestión de los fondos comunitarios es una posibilidad que disgusta sobremanera a las entidades administrativas con rango inferior al Estado. Así, el político gallego ha propuesto desde el Congreso la creación de un mecanismo específico de cooperación para la elaboración del plan nacional de fondos de la Unión Europea, en el que estén presentes de la misma manera el Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Se trata de articular un espacio de discusión en el que todos los niveles de gobierno de España puedan participar para afrontar el nuevo modelo de financiación.

Estos planes nacionales, llamado de cooperación nacional y regional, son una de las principales herramientas propuestas por la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, pero paradójicamente no está garantizada jurídicamente la participación de las regiones, sino que es una opción que queda a discreción de cada Estado miembro. De ahí que Rueda solicitara la creación de este mecanismo 'ad hoc' de coordinación y decisión.

«Queremos trabajar con el Gobierno de nuestro país, negociar y coordinarnos en la elaboración de este futuro plan nacional desde el inicio y así evitar conflictos posteriores. Y acertaremos más y mejor», ha enfatizado el presidente de la Xunta, que ha intervenido en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la Unión Europea en calidad de expresidente de la delegación española en el Comité de las Regiones, la asamblea política comunitaria que representa los intereses locales y regionales en la UE, por lo que fue el encargado de exponer sus reivindicaciones.

Después de enumerar los «riesgos» que, a su juicio, supone la centralización de estos fondos, Rueda ha propuesto al Gobierno este mecanismo 'ad hoc' teniendo en cuenta que el Ejecutivo central es el que tiene la interlocución con la Unión Europea.