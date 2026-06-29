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El PSdeG reclama a la Xunta un modelo contra incendios «público, estable y profesional» durante todo el año

El líder socialista denuncia que la Xunta aborda los incendios forestales como un problema estacional y no anual, incumpliendo medidas aprobadas en 2018

Bomberos forestales trabajando la temporada pasada en el incendio de Larouco

Bomberos forestales trabajando la temporada pasada en el incendio de Larouco / Fdv

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E. O.

Vigo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este lunes a la Xunta «más planificación» y «más cobertura» en los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, al considerar que Galicia no puede seguir abordando el fuego como «un problema estacional» cuando, según ha advertido, se trata de «un problema anual».

Besteiro realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes de bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos de UGT, acompañado por la diputada socialista Carmen R. Dacosta.

En su comparecencia, el líder del PSdeG criticó que la comunidad entre en la campaña de alto riesgo con 181 bomberos de refuerzo contratados por Seaga mediante contratos de 90 días y, según denunció, con retribuciones inferiores a las del personal fijo del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de la Xunta.

El dirigente socialista sostuvo que incluso la documentación de Seaga reconoce que esa necesidad de personal tiene carácter estructural.

Sin embargo, lamentó que la Administración autonómica «solucione problemas estructurales de manera parcial», recurriendo a contrataciones temporales para cubrir carencias que, a juicio del PSdeG, deberían estar previstas dentro de una planificación estable.

Exigirán un informe técnico

Besteiro recordó además que el Parlamento gallego aprobó en 2018 un dictamen con medidas concretas tras la oleada de incendios de 2017 y aseguró que, ocho años después, «casi nada se ha cumplido». En este sentido, subrayó que los socialistas ya reclamaron su aplicación en 2022 y que han vuelto a hacerlo este mes de mayo mediante nuevas iniciativas parlamentarias.

El Grupo Socialista exigirá ahora a la Xunta un informe técnico en un plazo de 30 días para detallar las necesidades reales de personal del servicio. La propuesta incluye avanzar hacia un modelo «público, estable y profesional» activo durante todo el año, cubrir los puestos estructurales deficitarios y publicar semestralmente los datos de prevención por distrito forestal.

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«Quien se juega la vida apagando el fuego merece más que un contrato de 90 días», afirmó Besteiro, que reclamó reforzar los recursos, mejorar la cobertura y planificar las necesidades del dispositivo contra incendios con una visión anual.

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