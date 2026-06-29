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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Paula Pérez
Un millar de bomberos del servicio de extinción de la Xunta cobrarán a partir de este verano un plus por trabajar domingos y festivos
Después de la ola de incendios que el pasado agosto arrasó más de 100.000 hectáreas, Galicia se prepara para afrontar otro verano complejo si se mantienen las condiciones climatológicas extremas de las últimas semanas. Y, tras el sobreesfuerzo realizado por los brigadistas en 2025, la Consellería de Medio Rural negocia ahora mejoras en las condiciones laborales del personal del dispositivo de extinción de incendios. Entre ellas, está el abono de una compensación a un millar de trabajadores fijos discontinuos por trabajar domingos y festivos. La propuesta remitida por la Xunta a los sindicatos contempla un pago que oscila entre los 140 euros por cada dos jornadas en el caso de bomberos y emisoristas-vigilantes y los 220 euros para los ingenieros superiores de montes.
Este plus se aplicará de forma progresiva. Se empezará este año, con efectos desde el 1 de julio, cobrando el 50 por ciento del importe, en 2027 se abonará el 75 por ciento y en 2028 se completará la paga con el 100 por ciento.
Edgar Melchor
Extinguido el incendio de Gondomar tras calcinar más de 2,6 hectáreas de arbolado
Un incendio forestal iniciado en la medianoche de este miércoles en Gondomar calcinó finalmente una superficie de 2,17 hectáreas de arbolado. El fuego fue finalmente extinguido pasadas las 22.00 horas de la misma jornada.
Extinguido el incendio que afectó a casi 53 hectáreas del Parque Natural de As Fragas do Eume
La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por extinguido el incendio forestal registrado en el municipio coruñés de A Capela y que afectó al Parque Natural Fragas do Eume.
Según la información de Medio Rural, el incendio comenzó a las 05:27 horas del martes y afectó finalmente una superficie de 52,85 hectáreas, de las cuales 39,85 corresponden a monte raso y las 13 restantes a arbolado. Se ha dado por extinguido pasadas las 10:30 horas de este jueves.
Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, tres técnicos, 24 agentes, 37 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.
Edgar Melchor
Activo un incendio en Gondomar con 2 hectáreas calcinadas
Un incendio forestal iniciado la pasada medianoche en Gondomar ha calcinado hasta el momento 2 hectáreas de monte.
El fuego, originado en plena noche de San Juan, se inició concretamente a las 00.27 horas, según ha informado Medio Rural a FARO, en el entorno de la iglesia de San Benito y la carretera a Chaín, donde hay núcleos de viviendas.
Para su extinción, trabajan en la zona tres agentes, cinco motobombas y seis brigadas.
A. Chao
Extinguido el incendio de A Mezquita que entró desde Portugal y calcinó más de 60 hectáreas en Galicia
La Consellería do Medio Rural ha informado de que está extinguido el incendio del ayuntamiento de A Mezquita, que entró desde Portugal y que arrasó más de 60 hectáreas en territorio gallego.
Así, según datos recogidos hasta las 09.30 horas de este miércoles Galicia no tiene ningún incendio activo y mantiene estabilizado el fuego de A Capela, que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume y sigue controlado el incendio de A Capela.
Por su parte, el fuego de la parroquia de Manzalvos, que comenzó a las 07.18 horas del domingo tras entrar desde territorio luso, quedó extinguido a las 21.05 horas de este martes tras afectar a 61,27 hectáreas --de las cuales 51,4 fueron de monte arbolado y 9,87 de raso--.
Para hacer frente a las llamas acudieron, de forma acumulada, un técnico, 17 agentes, 27 brigadas, 17 motobombas, cuatro palas, siete aviones y otros tantos helicópteros.
A. Chao
Extinguido un conato rexistrado na localidade de Ribeira, parroquia de Carreira, que afectou unha superficie de 0,01 hectáreas dentro do Parque Natural das Dunas de Corrubedo
La ola de calor comienza a aflojar en Galicia, pero el interior sigue en alerta por altas temperaturas y tormentas
La ola de calor empieza a remitir en buena parte de España, pero Galicia sigue todavía pendiente de los avisos por temperaturas elevadas y por la inestabilidad que puede llegar durante la tarde. La Aemet mantiene el foco en el interior de la comunidad, especialmente en Lugo y Ourense, donde los termómetros volverán a situarse en valores muy altos para esta época del año.
Las máximas más elevadas se esperan en el sur de Lugo y en el noroeste y el Miño de Ourense, con registros que pueden alcanzar los 39 grados, mientras que en el resto del interior gallego el calor seguirá siendo intenso, con valores entre los 34 y los 36 grados. MeteoGalicia vincula este episodio a la entrada de una masa de aire muy cálida de origen norteafricano, favorecida por las altas presiones, que ha dejado varios días consecutivos de ambiente sofocante en amplias zonas de la comunidad.
La novedad de esta última hora está también en el cambio de tiempo previsto para la tarde: además del calor, Aemet advierte de tormentas en el interior, con riesgo de granizo, rachas muy fuertes de viento y chubascos localmente intensos. En Lugo, el aviso por lluvias puede dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que la recomendación sigue siendo extremar la precaución, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y atender a la evolución de los avisos oficiales.
Estabilizado el incendio del Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña)
La Xunta de Galicia ha confirmado que el incendio iniciado en el Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña) ha quedado estabilizado en torno a las seis y cuarto de la tarde de este martes, mientras que permanecen controlados los originados en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense).
En el primero de los incendios, que también se ha propagado por el municipio de A Capela, con inicio en la parroquia homónima, la alerta trascendió poco antes de las cinco y media de la mañana y las últimas estimaciones siguen apuntando a una superficie arrasada de 50 hectáreas, todas ellas dentro del espacio protegido de As Fragas do Eume.
La Consellería del Medio Rural ha detallado que se desplegaron en la zona tres técnicos, quince agentes, veinticinco brigadas, diecisiete motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y otros tantos helicópteros.
Previamente, a la una menos cinco de la madrugada, quedó controlado el incendio iniciado en esa misma parroquia de A Capela en la madrugada del domingo, que ha afectado a unas 30 hectáreas y en cuya extinción han trabajado dos técnicos, diecisiete agentes, veinticinco brigadas, veintiséis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.
También está controlado, desde la tarde del lunes, el incendio de Manzalvos, en A Mezquita, que entró en ese municipio desde Portugal en la mañana del domingo y que ha arrasado al menos 50 hectáreas, con un despliegue de un técnico, dieciséis agentes, veintiséis brigadas, diecisiete motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.
Medio Rural tiene a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para alertar sobre incendios forestales, además de la aplicación ALume y el teléfono anónimo y gratuito 900 815 085 para avisar sobre "cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento".
El Parlamento gallego respalda la petición al Gobierno central de una base de la UME en Toén
El Parlamento de Galicia ha acordado, en una resolución presentada por el PPdeG, manifestar su apoyo a la demanda formulada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Gobierno central para que autorice la creación de una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de Toén, en Ourense.
«Que agilizaría el despliegue de medios de extinción frente a futuros incendios forestales», recoge el texto presentado por el PPdeG en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
En su exposición, el parlamentario popular Ángel Rodríguez ha incidido en que los medios «deben desplegarse sobre el territorio» frente a la «nuevos incendios» porque, ha añadido, «favorece el tiempo de respuesta».
En este sentido, ha recordado que la UME más próxima está en León y, por ello, ha insistido en la importancia de respaldar la propuesta planteada por la Xunta para que haya una en Ourense. «No solo para incendios, sino para cualquier tipo de emergencia», ha recalcado con alusión, especialmente, a las zonas de difícil acceso.
Por su parte, la socialista Paloma Castro ha asegurado que en 2005 -- con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -- el PP «veía como medida faranónica la UME». «Y ahora la quieren cuando Galicia arde», ha sentenciado al tildar de «escapismo» la política del Ejecutivo gallego en esta materia.
«Con más de 200 plazas sin cubrir en el operativo de la Xunta», ha sostenido. A esta, ha responsabilizado del control de los incendios, «no es la UME», al tiempo que ha considerado que la prevención es «inexistente». A ella y a la coordinación, ha aludido, a su vez, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.
Desde el BNG, Montserrat Valcárcel ha justificado el voto en contra a la proposición no de ley porque «no se propone una política forestal seria». También ha calificado de «escaparate» esta iniciativa.
Mientras, ha precisado que no cuestionan el trabajo de la UME, que ha considerado una «herramienta extraordinaria», pero ha insistido en la necesidad de una política por parte del Gobierno gallego en esta materia.
En esta Comisión se ha rechazado, con los votos del PP, una proposición no de ley del BNG instando a la Xunta a incrementar las aportaciones autonómicas destinadas al funcionamiento de los Grupos de Emergencias Supramunicipales para ampliar la cobertura territorial de los mismos, mejorar sus recursos y también las condiciones laborales de sus profesionales.
Controlado un incendio en la parroquia de Codosedo, en Sarreaus
Controlado un incendio originado en la mañana de este martes, 23 de junio, en la parroquia de Codosedo, dentro del municipio ourensano de Sarreaus.
Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural a Europa Press, el fuego se originó sobre las 12.50 horas de la mañana y se logró controlar a las 16.23 horas.
Según ha indicado la Xunta, la superficie afectada es de 0,25 hectáreas de terreno y ninguna población se vio comprometida por el fuego.
Hasta allí se desplazaron dos agentes, dos brigadas y dos motobombas, que continúan en la zona.
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