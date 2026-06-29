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Así entrena una unidad de antidisturbios de Galicia: de detener a un terrorista a asaltar una vivienda

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Gus de la Paz

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Así entrena una unidad de antidisturbios de Galicia: de detener a un terrorista a asaltar una vivienda

Gus de la Paz

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Manifestaciones, disturbios, partidos de fútbol. Asaltos a inmuebles. Operaciones antiterroristas. Ayuda en la dana. Protección de los Reyes y visitantes extranjeros. Lucha contra el narcotráfico. Todas las secciones de la Policía Nacional tienen que estar preparadas en situaciones de tensión, pero las Unidades de Intervención Policial (UIP) que muchos conocen como antidisturbios, se cuentan entre las que se preparan para las intervenciones más duras, de mayor tensión y mayor riesgo. Acompañamos a una de las cinco unidades que conforman la dotación para Galicia (dos en Vigo y tres en A Coruña) en uno de sus entrenamientos en el campo militar de Guitiriz. El día empieza con el manejo de armas. Más información

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