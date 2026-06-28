El hombre que prepara el Xacobeo más esperado: «Galicia tiene el viento a favor para que sea extraordinario»

El periodista lucense Marcos Gómez Román acaba de asumir una de las responsabilidades más relevantes de los próximos años en Galicia: coordinar el Xacobeo 2027 cuando apenas queda medio año para su inicio. Profundo conocedor de la comunicación institucional de la Xunta, afronta el reto con más ilusión que vértigo y con una idea clara: que el Año Santo no se mida solo por cifras de peregrinos, sino por su capacidad para llegar a toda Galicia, implicar a la ciudadanía y dejar un legado turístico, cultural y económico que perdure más allá de 2027.

Asume la responsabilidad de coordinar el Xacobeo 2027 a falta de solo medio año para su inicio. ¿Da vértigo ponerse al frente del mayor acontecimiento turístico, cultural y religioso que afrontará Galicia en los próximos años?

— Pues es verdad que es un reto enorme, pero yo creo que produce mucha más ilusión que vértigo, porque tiene un potencial enorme y es una oportunidad gigantesca y además muy bonita. Como las vistas desde una gran montaña: sí que estás muy alto, pero es una preciosidad. Así que yo creo que va a ser algo para disfrutar.

¿Fue una sorpresa el nombramiento?

Sí, lo fue. No pensaba que me fueran a pedir a mí esta responsabilidad.

¿No se comenta previamente algo así?

Es verdad que no se comenta como tal, pero llevo muchos años trabajando ahora con Alfonso Rueda y con Alberto Núñez Feijóo, y los Xacobeos siempre son momentos extraordinarios. Recuerdo que en el de 2010 trabajamos codo con codo en el gabinete con el presidente Rueda, que entonces era conselleiro de Presidencia, para organizar muchos eventos jacobeos, por ejemplo la visita del Papa, que fue un trabajo enorme. Ya en 2021 fui director de Comunicación cuando se celebró el Xacobeo y viví muy intensamente aquel Año Santo, tan marcado por la pandemia. No es algo completamente nuevo para mí, sino todo lo contrario.

Aquellos fueron xacobeos muy diferentes, el de 2010 estuvo marcado por la crisis y el de 2021-2022, por la pandemia. El del año que viene llega en un contexto distinto. ¿Está Galicia en un buen momento para afrontar el reto?

Creo que está en el mejor momento. Galicia está de moda, está muy bien vista en todas partes. Tanto ese Galicia Calidade como el Camino de Santiago están funcionando muy bien. Somos la gran envidia de muchos territorios. Tenemos una oportunidad enorme y depende de nosotros aprovecharla. En 2010 había una crisis que condicionaba todo; en 2021 y 2022 arrancamos con conciertos sentados y con mascarillas. Ahora, en cambio, tenemos el viento a favor para hacer un Xacobeo extraordinario.

“El éxito será que todos los gallegos sientan que participaron”

Más allá de las cifras, ¿qué sería para usted un Xacobeo exitoso?

Todo el mundo mira las cifras de peregrinos, pero el Camino está creciendo año tras año y tampoco va a ser eso lo que demuestre el éxito. Estaría muy bien que sirviera de efecto arrastre y que en los años siguientes consiguiéramos mantener ese nivel de turismo. Pero para mí el éxito será poder terminar 2027 y que todo el mundo pueda decir que participó, que disfrutó y que se sintió parte del Xacobeo. Que todos los gallegos puedan decir: “Me gustó el Xacobeo, participé, me llegó”. Eso sería el éxito.

En ese sentido, ¿qué papel tendrán los pequeños ayuntamientos del Camino?

Fundamental. Queremos que el Xacobeo llegue a la mayor cantidad de lugares posible. Tenemos un programa de ayudas que se llama O Teu Xacobeo, muy interesante en ese sentido, porque permite financiar pequeños proyectos culturales, deportivos, expositivos o teatrales por todo el territorio. Estoy seguro de que va a llegar a muchísimos ayuntamientos y de que el Xacobeo va a llegar a todos.

¿También durante todo el año?

Efectivamente, otra de las prioridades es que se desestacionalice, que todo el año sea Xacobeo. Incluso las vísperas tenemos que celebrarlas. Todo lo que podamos hacer este año para promocionarlo e invitar al resto del mundo a venir a Galicia en 2027 lo vamos a hacer.

Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027. / Xoán Álvarez

¿Habrá una presentación potente para ir calentando motores?

Creo que es importante, porque si no saben que existimos no van a venir a visitarnos. Tenemos que hablar del Xacobeo, impulsar, definir la programación e invitar a la gente a venir. Tenemos que salir a otras comunidades y fuera de España para que se vea que tenemos un acontecimiento extraordinario y que están todos invitados. Además, los vamos a recibir con los brazos abiertos.

¿Qué legado debería dejar el Xacobeo 2027?

Que no sea una explosión puntual. Que se consolide Galicia como referente turístico, cultural y de peregrinación, y que ese efecto Xacobeo se prolongue en el tiempo.

De momento tiene usted un encargo del presidente de la Xunta que ha generado muchas expectativas: traer a Galicia a la banda británica Coldplay. ¿Es posible?

No es tan así (risas). Dijo que Coldplay le gustaba mucho. Es verdad que las grandes bandas tienen ahora un sistema distinto. Exigen estadios muy grandes, formatos muy cerrados e instalaciones disponibles durante muchos días. Eso nos complica las cosas.

Enfría por tanto la posibilidad de que venga...

Es complicado. No descartamos nada porque seguimos trabajando y hablando con unos y con otros, pero hay que ser realistas. El formato no nos ayuda. Aunque estoy seguro de que vendrán grandes grupos. Sin duda.

“Las grandes bandas como Coldplay exigen estadios muy grandes y disponibles durante muchos días. No descartamos que vengan, pero hay que ser realistas”

¿Es importante para la proyección internacional del Xacobeo contar con grandes conciertos?

Por supuesto. Es lo que todo el mundo espera. En anteriores Xacobeos siempre hubo grandes bandas y vamos a trabajar en ello. Nos sitúa en el mapa y el retorno económico, turístico y de conocimiento es enorme.

Más relevante aún sería que viniera el Papa.

No sé cuál de las dos cosas es más probable. Desde luego nosotros estaríamos encantados de que viniera el Papa. No hay que olvidar que el Xacobeo tiene una vertiente religiosa fundamental y que el Papa sería el peregrino más importante de todos.

¿Qué está haciendo la Xunta para que se produzca la visita de León XIV?

Nosotros apoyaremos en todo lo posible. Estamos a disposición de la Iglesia para conseguirlo. Pero es una cuestión religiosa y la decisión final le corresponde al Papa.

“Estamos a disposición de la Iglesia para conseguir que venga el Papa, pero la decisión final corresponde a León XIV"

Otro asunto pendiente de ser resuelto es el de las exenciones fiscales específicas para las empresas que colaboren en el Xacobeo. ¿Preocupa a la Xunta que todavía no estén activadas?

Preocupa sobre todo el tiempo que estamos perdiendo. En teoría podían estar en vigor desde el 1 de enero de este año. Muchas empresas nos llaman directamente porque les gustaría estar ya colaborando con el Xacobeo, promocionando actividades y aportando una dotación económica que nos permitiría planificar mejor la programación. Pero confío en que se resuelva cuanto antes. Tras un largo peregrinaje, el documento por fin está siendo firmado por las comunidades autónomas que forman parte del Consejo Jacobeo.

¿Cuál fue el problema?

Quiero pensar que todos estamos remando en la misma dirección y que al Gobierno también le interesa que el Xacobeo sea un éxito. El problema fue el mismo que estamos viendo en otros casos: la falta de Presupuestos Generales del Estado. Por eso hubo que buscar una alternativa que está siendo farragosa.

¿Cuándo prevé que estén activadas esas bonificaciones?

Ojalá antes de que termine este mes o, como mucho, a principios del siguiente podamos tener esto en vigor.

En todo caso, ¿esa demora está poniendo en riesgo la planificación del Xacobeo?

Nosotros estamos trabajando y explorando muchas vías, pero es verdad que no sabemos cuánto apoyo vamos a tener de las empresas privadas. Eso no nos permite trabajar con las certezas que nos gustaría.

¿Cuántas empresas han mostrado ya interés en colaborar con el Xacobeo?

Creo que tenemos unas 60 empresas interesadas, tanto gallegas como de ámbito nacional. Hemos hecho muchos más contactos y estoy seguro de que la cifra final será mayor.

¿Es posible cuantificar el retorno económico de un Xacobeo?

Lo intentaremos, sin duda, pero de momento no quiero adelantar nada. El retorno es indudable. Lo hemos comprobado en anteriores ocasiones. Tenemos estudios que dicen que un peregrino realiza un gasto que es casi tres veces superior al de un turista normal. Además, los caminos llegan a toda Galicia. Hay zonas del interior cuyo principal ingreso turístico es el Camino. Está siendo un gran motor socioeconómico y también de fijación de población.

“Hay 60 empresas interesadas en colaborar en el Xacobeo. Solo falta que el Gobierno active las bonificaciones fiscales correspondientes”

¿Tiene techo el fenómeno Xacobeo?

La verdad es que no. El crecimiento está siendo sostenido y bastante controlado. Tenemos la oportunidad de seguir llevando gente a otros caminos que no sean el Francés y que también son maravillosos. El Francés tiene mucha gente, el Portugués está creciendo muchísimo, pero tenemos el del Norte, el de Invierno o la Vía de la Plata con mucho potencial. Hay margen para seguir creciendo.

¿Qué opina de las voces que alertan sobre una masificación del Camino en lugares y momentos puntuales?

Puede haber situaciones puntuales que estamos analizando, pero tampoco hay que crear alarmismo. Cualquiera que vaya a Santiago en febrero o marzo no ve ningún problema. Hay que canalizarlo y hacer llamamientos al respeto, pero no detecto animadversión hacia los peregrinos. Galicia es muy hospitalaria en ese sentido.

¿Cómo está siendo la relación con el Concello de Santiago?

Llevo poco tiempo en el cargo, pero mi voluntad es mantener la mejor relación posible con todos los ayuntamientos. Santiago, como punto de llegada del Camino, tiene que ser fundamental. Estoy a su disposición, como he trasladado a la alcaldesa en una carta, y estoy seguro de que la coordinación y la colaboración serán fundamentales para que el Xacobeo sea un éxito.

El sector hostelero busca personal desesperadamente para este verano. Según el Clúster Turismo de Galicia, se necesitan 10.000 trabajadores en temporada estival. ¿Compromete esta falta de mano de obra el éxito del Xacobeo 2027?

Sí, es una realidad y una preocupación que transmiten las empresas. Hay que intentar buscar soluciones. La Xunta está trabajando, por ejemplo, con el programa Retorna para traer más trabajadores. Es una amenaza que ya existe y que no afecta solo al Xacobeo. Claro que preocupa.

¿Qué es lo que más le ilusiona de esta nueva responsabilidad?

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Me ilusiona todo. Es una oportunidad enorme. Organizar la gran fiesta de Galicia es algo muy bonito. Va a haber mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones. Al final esto también es comunicación: tenemos que comunicar el mejor Xacobeo posible para llegar a cuanta más gente mejor. Queremos un Xacobeo de todos y para todos.

Fuente: El Correo Gallego