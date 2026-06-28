Ana Pontón anuncia una propuesta de «nuevo estatus» para Galicia antes de final de año

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, avanzó en Pontevedra que su formación pondrá sobre la mesa antes de que termine el año una propuesta de nuevo estatus político para Galicia. El objetivo, según defendió, es que la comunidad sea reconocida como nación dentro de un Estado plurinacional y disponga de «herramientas más potentes» para mejorar la vida de los gallegos.

Pontón realizó este anuncio durante el acto con el que el Bloque conmemoró el aniversario del plebiscito del Estatuto de 1936, celebrado el 28 de junio de aquel año. En ese contexto, la dirigente nacionalista reivindicó un nuevo marco político que permita a Galicia «tomar aquellas decisiones que afectan al día a día sin interferencias centralistas» y tener «la llave» de sus recursos económicos.

La líder del BNG sostuvo que el actual Estatuto de Autonomía se ha quedado «estrecho» para Galicia y denunció que, además, ni siquiera se cumple en su totalidad. En este sentido, acusó al PP de haber convertido a la comunidad en una «nacionalidad histórica de segunda» por su, a su juicio, falta de ambición en materia de autogobierno.

Pontón comparó la evolución competencial de Galicia con la de Euskadi y Cataluña y aseguró que, mientras estas dos comunidades han incrementado su capacidad de decisión en las últimas décadas, Galicia «va quedando atrás». Según los datos expuestos por el BNG, Euskadi habría asumido 31 nuevas competencias y Cataluña 16, mientras que los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda solo habrían incorporado una competencia «y no completa» en 17 años.

Traspaso de la AP-9

La portavoz nacionalista acusó al PP de no creer en el autogobierno y de preferir que Madrid decida «por y contra» los intereses gallegos. Como ejemplo, citó el debate sobre la transferencia de la AP-9, en el que reprochó a los populares haber reclamado durante años el traspaso de la autopista para después votar en contra cuando, según el BNG, la iniciativa salió adelante por impulso de los nacionalistas.

Pontón avanzó que el Bloque promoverá una agenda institucional y social con dos líneas de actuación. La primera será reclamar el cumplimiento del actual Estatuto mediante la transferencia de más de 50 competencias pendientes o ya ejercidas por otras comunidades autónomas. Entre ellas mencionó materias como ferrocarril, autopistas, puertos de interés general, aeropuertos, tráfico, meteorología, inspección de trabajo, salvamento marítimo, lucha contra la contaminación marina, ingreso mínimo vital, inmigración o energía.

La segunda línea será la elaboración de la propuesta de nuevo estatus político, que el BNG quiere presentar antes de final de año. Pontón defendió que la asunción de nuevas competencias sería un avance, pero no resolvería todos los problemas estructurales de Galicia, que vinculó con su dependencia política y económica.

Estatuto de 1936

El acto tuvo también un marcado componente memorialístico. Pontón recordó el plebiscito del Estatuto de 1936, cuando miles de gallegos acudieron a las urnas para respaldar el primer marco político de autogobierno de Galicia, un proyecto que, según subrayó, fue truncado por el golpe franquista.

La dirigente del Bloque reivindicó figuras como Castelao y Alexandre Bóveda, así como el papel de numerosas mujeres galleguistas que, lamentó, fueron relegadas por el relato histórico tradicional. Entre ellas citó a Amparo López Jean, María Miramontes, Elvira Bao, Micaela Chao, Virxinia Pereira, Mari Luz Morales, Olimpia Valencia, Ernestina Otero o Emilia Docet.

Pontón también cargó contra la «hipocresía» del PP de Alfonso Rueda, al que acusó de aparentar un reconocimiento a Castelao y Bóveda mientras, según afirmó, les niega la consideración política que merecen. En concreto, criticó que los populares rechazasen reconocer a Castelao como primer presidente de Galicia y votasen en contra de oficializar el Día de la Galicia Mártir.

La portavoz nacional del BNG cerró su intervención apelando a las generaciones actuales para continuar el camino iniciado por el galleguismo histórico. «Queda mucho país por el que trabajar», afirmó, antes de reivindicar al Bloque como «la esperanza de una Galicia mejor».