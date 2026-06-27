La saturación empeora la percepción social del turismo: los gallegos le dan un aprobado raspado

El turismo genera riqueza y puestos de trabajo, pero cuando la presión turística crece puede influir negativamente en la calidad de vida de los residentes. Es entonces cuando aparece la turismofobia. Un estudio de la Universidad de las Islas Baleares ha medido la percepción social en torno a esta actividad y ha repasado los mensajes en redes sociales para captar el estado de opinión de la ciudadanía. Los gallegos le dan un aprobado raspado: 5,6 puntos. Pero esta calificación baja al suspenso en los meses de verano cuando hay una mayor llegada de visitantes.

Y en redes sociales se aprecia la división que genera el turismo: el 34,9 por ciento de los mensajes son positivos, frente al 34,2 por ciento negativos —el resto son neutros—. El estudio «Impacto social del turismo en España: relación entre percepción, sentimiento y masificación en la red social X» utiliza datos de la consultora LLYC para establecer la relación entre presión turística y el riesgo de turismofobia.

Por un lado, miden la percepción social del turismo con un indicador comprendido entre 0 y 10, donde 0 se relaciona con la peor nota y el 10 con la mejor. Entre el verano de 2024 y el segundo trimestre de 2025, la calificación obtenida en España es de un 5,9. En Galicia está ligeramente por debajo: 5,6. De hecho, es la séptima peor nota del Estado.

Las comunidades con peor percepción social del turismo son Cataluña (4), Baleares (4,9), Comunidad Valenciana (4,9) y País Vasco (4,9), mientras que las que mejor valoran la llegada de visitantes son Extremadura (7,4), Asturias (7,3) y Castilla-La Mancha (7). «Los resultados muestran una correlación entre el número de turistas y la percepción social, que sugiere que la saturación afecta negativamente a la experiencia tanto de residentes como de visitantes», concluye el estudio.

En todo caso, la opinión sobre el turismo entre los vecinos varía según la estación del año. En Galicia, por ejemplo, cae en verano, coincidiendo con la llegada de un mayor número de visitantes, al 4,9.

Redes sociales

Pero además se han analizado más de 1,1 millones de mensajes de la red social X sobre turismo como herramienta para entender el impacto real de esta actividad en un determinado destino. Estas plataformas influyen cada vez más en la toma de decisiones de los viajeros, la promoción de destinos y la experiencia turística, pues se han convertido en un instrumento fundamental para la promoción turística y para la interacción con los clientes. Pero además permiten medir opiniones, experiencias y emociones de los usuarios.

En Galicia se analizaron 44.000 mensajes. El análisis se focaliza en aquellos comentarios de mayor alcance, generados por perfiles con una alta capacidad de influencia, como usuarios con una amplia base de seguidores, cuentas verificadas, medios de comunicación o instituciones. Y el estudio detectó 15.389 mensajes positivos, una cifra ligeramente superior a los 15.058 negativos.

En todo caso, en Galicia la opinión sobre el turismo en redes sociales está dividida, mientras que en España prevalecen claramente los mensajes negativos (un 41,5 por ciento). De nuevo repiten como las comunidades con peor percepción de la actividad turística Cataluña (57,4 por ciento de comentarios negativos) y Baleares (54,1 por ciento).

A través de estos tuits se pueden establecer también las temáticas y principales preocupaciones que se generan en torno al turismo. En Galicia lo que despierta más interés es la sostenibilidad de esta actividad (un 8,6 por ciento de todos los mensajes analizados).

En sus conclusiones, el estudio de la Universidad de Islas Baleares, en colaboración con la Escuela de Hostelería de esta comunidad, advierte que la correlación entre un mayor número de visitantes y una peor valoración del turismo evidencia «la necesidad de repensar los modelos de desarrollo turístico».