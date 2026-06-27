Revisión de la PAU en Galicia: qué hacer ante posibles errores de suma o corrección

La denuncia de una madre viguesa, que asegura que su hija se queda sin opciones de entrar en Medicina por errores objetivos en la suma de varios exámenes de la PAU, ha puesto en alerta a muchas familias gallegas. No se trata solo de discrepar con el criterio de un corrector o de pelear una décima en una pregunta abierta. En el caso publicado por FARO, la familia sostiene que, tras ver los ejercicios revisados en Santiago, detectó calificaciones mal sumadas y preguntas sin corregir. La pregunta que se hacen ahora muchos estudiantes es la misma: ¿qué hay que hacer si no se está de acuerdo con la nota de Selectividad?

La vía oficial empieza siempre por la solicitud de revisión de la calificación. En Galicia, la Comisión Interuniversitaria de Galicia, la CIUG, establece que el alumnado o sus tutores legales pueden pedir la revisión de uno o varios exámenes en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las notas provisionales. La solicitud se realiza a través de la aplicación Nerta, con el código de acceso del estudiante. Es importante guardar una copia o resguardo de la solicitud, porque será la prueba de que la reclamación se presentó dentro de plazo.

Plazos

En la convocatoria ordinaria de junio, ese plazo ya transcurrió entre el 12 y el 16 de junio. Para los alumnos que se presentan ahora a la convocatoria extraordinaria, las notas provisionales se publicarán el 9 de julio, después de las 20.00 horas, y la revisión podrá solicitarse del 10 al 14 de julio, hasta las 14.00 horas. Las calificaciones definitivas de la extraordinaria saldrán el 17 de julio.

La revisión no consiste únicamente en que otro profesor vuelva a corregir el examen. El procedimiento oficial prevé un primer paso especialmente relevante para casos como el denunciado por la familia viguesa: antes de la segunda corrección, debe comprobarse si hubo errores materiales. Es decir, sumas mal calculadas, apartados sin corregir o fallos formales en la transcripción de la nota. Si ese error existe y da como resultado una calificación superior a la provisional, esa nueva nota pasa a ser la referencia.

Después se realiza una segunda corrección por parte de un nuevo especialista distinto al primero. Si la diferencia entre la primera calificación y la segunda es inferior a dos puntos, la nota definitiva será la media aritmética de ambas. Si la diferencia es de dos puntos o más, entran en juego dos nuevos correctores, distintos de los anteriores, que efectuarán una tercera corrección. En ese caso, la calificación definitiva será la consensuada por esos dos nuevos especialistas.

La revisión, sin embargo, tiene un riesgo que conviene tener claro: la nota puede subir, pero también puede bajar. La propia convocatoria advierte de que las modificaciones de las calificaciones pueden ser tanto al alza como a la baja. Por eso, antes de reclamar, conviene revisar bien en qué materias se solicita la revisión y con qué objetivo: no es lo mismo pedir una nueva valoración de un comentario, una redacción o un problema que reclamar por una suma incorrecta o por una pregunta sin corregir.

Ver los exámenes

Una vez resuelta la revisión, el alumnado tiene derecho a ver los exámenes revisados. En la convocatoria ordinaria, la consulta se solicitó los días 19 y 22 de junio y la vista de los ejercicios se fijó para el 25 de junio en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, sede de la CIUG. Para la convocatoria extraordinaria, la solicitud para ver los exámenes revisados podrá presentarse los días 17 y 20 de julio, hasta las 14.00 horas, y la consulta presencial está prevista para el 22 de julio a las 12.00 horas, también en el Edificio Fontán.

Esta vista del examen es clave para las familias que sospechan de un error formal. Es el momento de comprobar si todos los apartados están corregidos, si las puntuaciones parciales coinciden con la suma final, si hay alguna pregunta sin valorar o si la nota trasladada a la calificación definitiva coincide con lo que figura en el ejercicio. Si se detecta un fallo, lo recomendable es dejar constancia por escrito cuanto antes y acompañar la reclamación con todos los datos posibles: nombre del alumno, DNI, materia, convocatoria, nota inicial, nota revisada, apartado concreto donde se aprecia el error y explicación clara de la discrepancia.

Si después de la revisión el estudiante sigue sin estar conforme, la resolución de la CIUG pone fin a la vía administrativa, pero cabe presentar un recurso potestativo de reposición ante la propia Comisión. El plazo es de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la resolución. Es una vía especialmente importante para casos en los que la familia entiende que no se discute un criterio subjetivo de corrección, sino un error material: una suma mal hecha, una pregunta sin corregir o una discordancia entre las puntuaciones parciales y la nota final.

Para evitar problemas de plazo, no basta con “contarlo” por teléfono o enviar una consulta informal. Si se quiere reclamar formalmente, conviene presentar un escrito por un registro oficial y conservar justificante. La documentación dirigida a la CIUG puede presentarse en los registros de las universidades gallegas, en registros oficiales de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, en entidades locales con convenio, en oficinas de Correos en la forma reglamentaria o en representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero. También se puede actuar a través de los LERD, los lugares de entrega y recogida de documentación habilitados por la CIUG.

Qué debe hacer un alumno paso a paso

El primer paso es consultar la nota provisional en Nerta y descargar o guardar la tarjeta de calificación. Después, si no está de acuerdo con una o varias materias, debe solicitar la revisión dentro del plazo oficial. En esa solicitud conviene seleccionar solo las materias que realmente se quieren revisar y guardar siempre el justificante.

El segundo paso es esperar a la publicación de las calificaciones definitivas tras la revisión. Si la nota cambia, el alumno recibirá la nueva tarjeta de calificación. Si no cambia o si el estudiante sigue apreciando errores, puede pedir ver los exámenes revisados en los plazos fijados por la CIUG.

El tercer paso, tras la vista del examen, es revisar con detalle el ejercicio. Hay que comprobar si todas las preguntas están corregidas, si las puntuaciones parciales están bien sumadas, si la calificación final coincide con la suma del examen y si la nota publicada es la misma que resulta del documento revisado.

El cuarto paso, si se detecta un error objetivo, es presentar un escrito formal ante la CIUG. Debe ser claro, breve y documentado. Es mejor explicar el error con precisión que redactar una queja genérica. Por ejemplo: “En la pregunta 3 consta una puntuación de 1,5 puntos, pero no fue incorporada a la suma final” o “la suma de los apartados arroja 7,25 y no 6,75”.

El quinto paso, si la resolución no satisface al estudiante, es valorar el recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. En casos en los que la nota condiciona el acceso a una titulación con mucha demanda, como Medicina, ese plazo puede ser decisivo porque la preinscripción universitaria avanza en paralelo y cada décima puede dejar dentro o fuera a un alumno.

Fechas clave de la convocatoria extraordinaria

Los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la PAU se celebran los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las notas provisionales se publicarán el 9 de julio, después de las 20.00 horas. La revisión de calificaciones podrá solicitarse del 10 al 14 de julio, hasta las 14.00 horas. Las notas definitivas se publicarán el 17 de julio. Quienes hayan pedido revisión y quieran ver sus exámenes podrán solicitarlo los días 17 y 20 de julio, hasta las 14.00 horas, y la consulta presencial de los ejercicios revisados está prevista para el 22 de julio a las 12.00 horas en la sede de la CIUG.

Qué documentos conviene guardar

Las familias deben conservar la tarjeta de calificaciones provisional y definitiva, el justificante de solicitud de revisión en Nerta, cualquier comunicación con la CIUG o con el LERD correspondiente, el escrito presentado por registro, el justificante de presentación y cualquier anotación realizada tras la vista del examen. En una reclamación por errores materiales, el detalle es fundamental: materia, pregunta, puntuación parcial, suma correcta y diferencia con la nota publicada.

El caso de la alumna viguesa muestra por qué este procedimiento no es un trámite menor. En titulaciones con notas de corte muy altas, una décima puede decidir el futuro inmediato de un estudiante. Y cuando lo que se denuncia no es una discrepancia de criterio, sino una suma incorrecta o una pregunta sin corregir, la reclamación deja de ser una cuestión subjetiva para convertirse en una comprobación formal.