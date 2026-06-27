Estudiantes de centros privados en Galicia logran mejores resultados en Formación Profesional

Cualquiera que sea el nivel educativo que se analice, los estudiantes que acuden a centros de enseñanza privada consiguen un mejor rendimiento que en la pública, considerando el número de materias aprobadas o incluso las notas medias. Si el Ministerio de Universidades permite evidenciar la incidencia del fenómeno en el alumnado que acude a la selectividad, donde las calificaciones del instituto pesan un 60 por ciento con las de las materias de la fase general, por ejemplo comparando el porcentaje de quienes llegan a la PAU con sobresaliente, algo similar sucede en FP.

Según los datos recién difundidos por el Ministerio de Educación, en Galicia el alumnado de ciclos formativos de grado medio logra superar, en general, un 79,3 por ciento de las materias (módulos) de las que se matricula, pero esa cifra asciende hasta el 82,3 por ciento en los centros privados mientras baja hasta el 78,5 en los públicos.

El esquema se repite al analizar los ciclos de grado superior, que, en general, registran un mayor desempeño entre sus inscritos, en lo que hay que tener en cuenta que se consideran educación superior, al nivel de la universitaria. En este caso, si el dato global gallego se sitúa en un 88,5 por ciento de materias aprobadas, el arco oscila del 87,4 al 92,4, respectivamente, para centros públicos y privados.

Crecimiento de la oferta

Paralelamente al éxito de la Formación Profesional, una enseñanza que ha ganado en atractivo en Galicia por su rapidez para habilitar a los estudiantes, el peso de la formación práctica y sus datos de inserción, van ganando peso los centros privados que imparten estas enseñanzas en la comunidad. Si en 2019, antes de la pandemia, los ciclos formativos de grado medio de iniciativa privada ascendían a 187, en la actualidad se contabiliza una treintena más.