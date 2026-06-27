Alfonso Rueda no es quien más cobra en una Xunta con 81 altos cargos, mayoría de hombres y sueldos de hasta 102.345 euros

La Administración xeral de la Xunta cuenta con 81 altos cargos, más hombres que mujeres —45 frente a 36—, una edad media en torno a los 55 años, una clara mayoría de perfiles jurídicos y funcionariales y una horquilla salarial que va de los 68.868,88 euros brutos anuales que perciben numerosos directores xerais a los 102.345,36 euros del alto cargo mejor pagado. La radiografía, elaborada a partir de las fichas publicadas en el Portal de Transparencia de la Xunta, deja además un dato llamativo: Alfonso Rueda preside el Gobierno gallego, pero no encabeza el ránking salarial de la Administración autonómica.

El presidente de la Xunta figura con una retribución anual de 96.270,88 euros brutos, por debajo de otros dos altos cargos. El sueldo más elevado corresponde a José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, que alcanza los 102.345,36 euros anuales. También supera a Rueda Roberto Barba Alvedro, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, con 97.712,92 euros.

La clave está en los complementos. José González no supera a Rueda por el salario base de conselleiro, sino por las cantidades añadidas a su nómina como consecuencia de su trayectoria previa. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración es licenciado en Derecho e ingresó en 1997 en el cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado, especializado en inspección financiera y tributaria, aduanas e impuestos especiales. Antes de llegar al Gobierno gallego fue vocal del comité y del pleno del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, representante de la aduana española en comités de reforma del código aduanero comunitario, profesor asociado de Derecho Financiero en la Universidade de Vigo, diputado autonómico y conselleiro de Medio Rural entre 2018 y 2024.

Su ficha en el Portal de Transparencia recoge una retribución anual de 102.345,36 euros brutos. De esa cifra, 77.855,04 euros corresponden al salario del cargo, 6.359,40 euros a trienios y 18.130,92 euros a un complemento personal. Es decir, son los conceptos acumulados sobre el sueldo base los que lo sitúan como el alto cargo mejor pagado de la Administración xeral y por encima del presidente de la Xunta.

Los 81 altos cargos de la Administración xeral de la Xunta y sus sueldos Los 81 altos cargos de la Administración xeral de la Xunta y sus sueldos

El caso de Roberto Barba Alvedro responde a una lógica similar. El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero no procede de la carrera política tradicional, sino de la judicial. Licenciado en Derecho, aprobó las oposiciones a Judicatura en 2007 y fue juez decano en O Barco de Valdeorras y Betanzos. En 2015 fue nombrado magistrado por el Consejo General del Poder Judicial y, antes de incorporarse a la Xunta en abril de 2024, ocupaba la plaza de magistrado del Juzgado de Violencia de Género número 1 de A Coruña, puesto que desempeñaba desde 2022.

Barba tiene asignado un salario bruto anual de 68.868,88 euros, pero a esa cantidad suma 6.557,63 euros en trienios y un complemento personal de 22.286,41 euros. El resultado son 97.712,92 euros brutos al año, también por encima de los 96.270,88 euros que percibe Alfonso Rueda. En el caso del presidente, la ficha de Transparencia detalla 89.204,88 euros de salario y 7.066 euros en trienios, pero no recoge ningún complemento personal.

Más hombres que mujeres

El listado de Transparencia permite tomar el pulso al núcleo directivo de la Xunta. En total, la Administración xeral suma 81 altos cargos, entre el presidente, los conselleiros, secretarios xerais, secretarios xerais técnicos, directores xerais y otros responsables de la estructura central. El recuento no incluye otros apartados diferenciados del propio portal, como entidades instrumentales, Administración periférica y exterior o jefaturas de gabinete.

La distribución por sexo muestra una cúpula todavía más masculina que femenina. De los 81 altos cargos, 45 son hombres y 36 mujeres, lo que sitúa la presencia femenina en torno al 44%. La representación de mujeres, sin embargo, varía mucho según las áreas. Medio Ambiente e Cambio Climático presenta una estructura directiva con claro predominio femenino, mientras que en departamentos como Presidencia, Presidencia-Xustiza-Deportes, Facenda o Medio Rural el peso masculino sigue siendo mayor.

La mayoría masculina de la Xunta no se reparte igual por departamentos. Hay consellerías donde las mujeres son mayoría e incluso una, Medio Ambiente e Cambio Climático, en la que todos los altos cargos publicados son mujeres: la conselleira Ángeles Vázquez, la secretaria xeral técnica Carmen Bouso y las directoras xerais Paula Uría, María José Echevarría y María Sol Díaz. Es la consellería con mayor presencia femenina, tanto en términos absolutos como relativos.

En Sanidade, la mayoría femenina es de 3 mujeres frente a 1 hombre: Natalia Lobato, Carmen Durán y Sofía López, además del conselleiro Antonio Gómez Caamaño.

En Medio Rural, la relación es de 4 mujeres y 3 hombres, con María José Gómez al frente de la consellería, Marta Forés, María Luisa Piñeiro y María Paz Rodríguez como altos cargos mujeres.

Y en Mar, también hay mayoría femenina: 3 mujeres y 1 hombre, con Marta Villaverde, Marta Barreiro y María de los Ángeles Vázquez frente a Isaac Miguel Rosón.

No hay ninguna consellería de la Administración xeral formada solo por hombres, pero la masculinización se concentra especialmente en Facenda e Administración Pública, donde seis de sus ocho altos cargos son varones. En número absoluto, empata con Presidencia, Xustiza e Deportes, también con seis hombres, aunque en este caso sobre una estructura más amplia de nueve altos cargos.

Estudios de los altos cargos

La formación académica confirma otra constante: Derecho es la carrera más habitual entre los altos cargos de la Xunta. Es la titulación del propio Alfonso Rueda, pero también la de numerosos conselleiros, secretarios xerais técnicos, directores xerais y responsables de áreas institucionales o administrativas. Tras Derecho aparecen con frecuencia perfiles de Economía, Empresariales, ingeniería, docencia, medicina, comunicación y ciencias sociales, en función del departamento.

Derecho manda, pero no lo ocupa todo: entre los 81 altos cargos también hay médicos, farmacéuticos, arquitectos, periodistas, filólogos, ingenieros industriales y forestales, perfiles docentes y técnicos de Administración local.

El peso de la función pública es uno de los rasgos más claros de la radiografía. Según el recuento realizado a partir de las fichas del Portal de Transparencia, 65 de los 81 altos cargos de la Administración xeral tienen trienios reconocidos en su retribución, lo que equivale al 80,2% del total. El dato incluye perfiles procedentes de cuerpos administrativos, docentes, sanitarios, universitarios, judiciales o de inspección, y explica también por qué algunos altos cargos superan salarialmente al presidente de la Xunta: no por el sueldo base del puesto, sino por la antigüedad y los complementos asociados a su trayectoria pública.

Edad

La edad media ronda los 55 años. Predominan los nacidos en los años sesenta y setenta, con escasa presencia de perfiles menores de 40 años. La más joven del listado es Lara del Carmen Meneses Álvarez, directora xeral de Xuventude, nacida en 1996, mientras que entre los de mayor edad figuran responsables nacidos a comienzos de los años sesenta y con décadas de trayectoria administrativa o política.

El alto cargo de mayor edad de la Administración xeral es José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades, nacido en Málaga en 1956. Profesor titular de la Universidade de Santiago y doctor en Ciencias Empresariales, lleva al frente de la Secretaría Xeral de Universidades desde mayo de 2009.

Salario

El salario más repetido es 68.868,88 euros brutos anuales, que funciona como suelo retributivo de numerosas direcciones generales. Por encima se sitúan los miembros del Consello de la Xunta y altos cargos con trienios, complementos personales o situaciones administrativas que elevan el total anual. El resultado es un ránking salarial que no coincide exactamente con la jerarquía política: el presidente no es quien más cobra y queda por detrás de José González y Roberto Barba.

El sueldo más bajo publicado no corresponde a una sola persona: hay varios altos cargos con la misma retribución mínima, 68.868,88 euros brutos anuales.

Entre ellos figuran, por ejemplo, Sandra Vázquez Domínguez, directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias; Jacobo Rey Sastre, director xeral de Familia; Begoña Abeijón Fernández, directora xeral de Persoas con Discapacidade; Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración; o Lara del Carmen Meneses Álvarez, directora xeral de Xuventude.