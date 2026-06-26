PPdeG y oposición se acusan mutuamente de «traición» a Galicia por sus posturas sobre el traspaso de la AP-9

El Congreso ha dado un paso histórico al aprobar la transferencia a Galicia de la AP-9 y ha resquebrajado la unanimidad que existía entre las fuerzas políticas gallegas sobre esta autopista. El PP se desmarcó del acuerdo alcanzado en el Congreso por PSOE, BNG y Sumar porque considera que no respeta el texto aprobado en el Parlamento gallego y alerta de que las condiciones del traspaso serán «lesivas» para Galicia. Por ello, acusa a socialistas y nacionalistas de «traicionar» el pacto suscrito en el Hórreo. Pero para el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, es el Partido Popular el que «se echa atrás» y «consuma una de las mayores traiciones a la comunidad». De la misma manera, la líder del Bloque, Ana Pontón, acusa a la Xunta de «poner excusas de mal pagador» para boicotear la cesión de la AP-9.

Mientras tanto, la Xunta avisa de que «no puede admitir» la transferencia de esta autopista. «Nosotros queremos un traspaso, pero lo queremos financiado, que no suponga un prejuicio económico que tengan que pagar los gallegos cuando no nos corresponde», advirtió la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Según explicó, será en la Comisión Mixta entre Xunta y Estado donde se debatirá como será esa cesión.

El PP reunió ayer en el Parlamento a diputados gallegos y del Congreso para abordar el traspaso de la AP-9. El parlamentario nacional Pedro Puy acusó a PSOE y BNG de «traicionar el pacto que había en Galicia» y apoyar un traspaso que es «dañino y perjudicial» para la comunidad autónoma. En su opinión, dejará a Galicia «una hipoteca hasta mediados de siglo muy importante para las arcas autonómicas».

«El PP de Rueda es el PP del 'no' a Galicia», censuró la portavoz nacional del BNG. En su opinión, los populares «no pueden soportar» que lo negociara el BNG y por eso lo «boicotean».

Mientras, Besteiro tachó de «absolutamente decepcionante» la postura del PP que ahora «se echa atrás y vota con Vox».