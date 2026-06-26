Muere una interna de un centro asistencial de Lugo tras ser brutalmente agredida por otra

Una residente del centro de salud mental y atención a personas con discapacidad física grave en el municipio lucense de Bóveda falleció tras ser presuntamente agredida por otra usuaria del mismo complejo. Al parecer, los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo en el propio centro.

En un primer momento, se catalogó como una agresión entre dos internas, teniendo que ser una de ellas trasladada a un centro hospitalario.Tras la agresión se activó un dispositivo de emergencia y agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar para iniciar las pertinentes diligencias. Sin embargo, finalmente la víctima falleció en el hospital, por lo que se investiga como un presunto delito de homicidio. Por el momento, la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Las autoridades no han facilitado información sobre la situación judicial de la presunta agresora ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque. La investigación permanece bajo secreto y se espera que en los próximos días puedan conocerse nuevos datos sobre lo ocurrido y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

Por otro lado, la Xunta manifestó su consternación por este suceso. En un comunicado, la Consellería de Política Social e Igualdade expresó su pesar por «el terrible suceso acontecido en la tarde del domingo en la residencia privada para personas con discapacidad de Bóveda». Asimismo, señaló que desde el primer momento se mantuvo contacto tanto con la dirección del centro como con el alcalde de la localidad para recabar información, al tiempo que recordó que el caso está judicializado y ofreció plena colaboración a las autoridades policiales y judiciales.

El centro de Bóveda pertenece a la red asistencial de Mentalia Salud, compañía especializada en la atención a personas con problemas de salud mental. La empresa desarrolla programas de rehabilitación psicosocial, acompañamiento terapéutico e integración social y laboral. Tras haber formado parte del grupo DomusVI durante años, Mentalia pasó a integrarse en 2025 en el grupo Neural, especializado en neurorrehabilitación y salud mental.

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La entidad presta servicio a personas adultas de entre 18 y 65 años mediante planes de atención individualizados dirigidos a favorecer la recuperación funcional y clínica, potenciar la autonomía personal y facilitar la inclusión social y laboral. También atiende a usuarios con enfermedad mental crónica, discapacidad asociada o patología dual.

Fuente: El Correo Gallego