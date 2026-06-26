Llegan menos conflictos a los tribunales de Galicia: caen un 24 % los nuevos casos y bajan los asuntos pendientes

Los órganos judiciales de Galicia registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 87.272 nuevos asuntos, un 24,1 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La caída supone que ciudadanos, empresas y administraciones acudieron con menor frecuencia a los tribunales entre enero y marzo, especialmente para resolver conflictos de carácter civil, según el informe Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026 publicado este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El mayor descenso se produjo precisamente en la jurisdicción civil, donde entraron 42.302 nuevos procedimientos, un 35,9 % menos que hace un año. En este ámbito se incluyen reclamaciones económicas, conflictos derivados de contratos, procedimientos de familia, desahucios o litigios entre particulares y empresas.

Con todo, la bajada fue más moderada en el resto de jurisdicciones. En la penal se registraron 34.632 nuevos asuntos, un 7,9 % menos; en la social, donde se tramitan los conflictos laborales, se contabilizaron 8.108, un 12,3 % menos; mientras que en la contencioso-administrativa, que resuelve litigios entre la ciudadanía y las administraciones públicas, apenas hubo variación, con 2.230 nuevos casos, un 0,2 % menos.

Además, el informe sitúa a Galicia entre las autonomías donde menos se recurre a los tribunales. La tasa de litigiosidad fue de 32,15 asuntos por cada mil habitantes, frente a la media nacional de 37,15. Solo Euskadi (28,02), La Rioja (28,04), Extremadura (30,93) y Castilla-La Mancha (30,98) presentan una tasa inferior.

Menos asuntos pendientes y resueltos

La reducción de nuevos procedimientos también tuvo reflejo en la carga global de trabajo de los órganos judiciales gallegos. Según el informe, a 31 de marzo permanecían en tramitación 213.188 asuntos, un 6,3 % menos que un año antes. No obstante, la evolución fue desigual. La jurisdicción civil logró reducir de forma notable los procedimientos pendientes, que quedaron en 121.021, un 13,6 % menos que en marzo de 2025.

En cambio, el resto de jurisdicciones siguieron acumulando asuntos. Los órganos penales cerraron el trimestre con 57.500 procedimientos en trámite, un 7,1 % más; los juzgados de lo contencioso-administrativo alcanzaron los 7.369 asuntos pendientes, un 6,9 % más; y en la jurisdicción social permanecían abiertos 27.298 procedimientos, un 1,5 % más que un año antes.

Entre enero y marzo, los jueces y juezas gallegos resolvieron 82.672 procedimientos, un 20,7 % menos que durante el primer trimestre de 2025, con una media de 296,32 asuntos resueltos por órgano judicial. Por jurisdicciones, los órganos civiles resolvieron 38.652 asuntos, un 27,6 % menos; los penales, 33.253 (-13,1 %); los contencioso-administrativos, 2.310 (-12,6 %); y los sociales, 8.457, lo que representa una caída del 14,6 %.

Descenso generalizado en las cuatro provincias

La reducción de nuevos casos se produjo en las cuatro provincias gallegas, aunque con distinta intensidad. A Coruña registró 30.825 nuevos asuntos, un 29,3 % menos que hace un año, y resolvió 29.475, un 23,7 % menos. Al cierre de marzo tenía 92.285 procedimientos en trámite, un 6,1 % menos que un año antes. En Pontevedra ingresaron 31.528 asuntos, un 24,6 % menos, y se resolvieron 30.629, un 18,8 % menos. Los procedimientos pendientes ascendían a 66.864, un 9,7 % menos que en el primer trimestre de 2025.

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Los juzgados de Lugo recibieron 10.291 nuevos procedimientos, un 19,2 % menos, y resolvieron 8.973, un 18,6 % menos. La provincia finalizó el trimestre con 27.747 asuntos en trámite, un 4,6 % menos. Por su parte, Ourense contabilizó 8.879 nuevos casos, un 21,3 % menos, mientras que resolvió 8.184 procedimientos, un 23,5 % menos. Al finalizar marzo tenía 17.705 asuntos pendientes, lo que supone una reducción del 3,7 % respecto al mismo periodo del año anterior.