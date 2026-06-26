Galicia capta 32,5 millones en ayudas estatales para proyectos de I+D en tecnologías digitales, limpias y biotecnología

Galicia será una de las comunidades más beneficiadas por la nueva convocatoria estatal de ayudas a proyectos de I+D en cooperación regional vinculados a tecnologías estratégicas. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), resolvió la convocatoria INNTERCONECTA STEP 2025, dotada con 146,9 millones de euros en subvenciones para 100 proyectos en tecnologías digitales, limpias y biotecnología.

La comunidad gallega recibirá 32,5 millones de euros, el 22% del total, y movilizará un presupuesto de 52 millones en proyectos de investigación y desarrollo. Galicia se sitúa así como la segunda autonomía con mayor volumen de financiación, solo por detrás de Andalucía, que concentra el 34% de los fondos, y por delante de la Comunidad Valenciana, que absorbe el 20%.

En la convocatoria participarán 388 entidades de ocho comunidades autónomas, de las que 89 corresponden a Galicia. El programa exige la cooperación entre empresas de al menos dos comunidades o ciudades autónomas elegibles, con el objetivo de impulsar consorcios empresariales en ámbitos considerados estratégicos para la autonomía tecnológica y la competitividad de la Unión Europea.

Palanca

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, defendió que este instrumento constituye «una de las principales palancas públicas» para favorecer la creación de consorcios empresariales en tecnologías estratégicas, en un contexto internacional marcado por la competencia tecnológica y la necesidad de reforzar la resiliencia industrial.

En conjunto, la convocatoria permitirá movilizar 231,5 millones de euros entre inversión pública y privada. El peso de las pequeñas y medianas empresas será mayoritario: representan el 64,7% de las entidades participantes, mientras que el 9,8% de esas pymes actúan como líderes de consorcio.

Las tecnologías digitales acaparan la mayor parte de los proyectos aprobados. Según los datos del Ministerio, representan el 62,1% de las iniciativas y el 65,3% de la subvención concedida. Les siguen la biotecnología, con el 21,6% de los proyectos, y las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, con el 16,2% restante.

Cooperación

Galicia destaca también por su nivel de colaboración territorial. Según la resolución, las entidades gallegas han cooperado con socios de siete comunidades, el mismo número que la Comunidad Valenciana y solo por detrás de Andalucía, que registra colaboraciones con las ocho autonomías participantes.

Otro de los elementos relevantes de la convocatoria es la conexión de los proyectos empresariales con centros generadores de conocimiento. El programa fija un mínimo del 10% de subcontratación del presupuesto elegible a este tipo de centros, un umbral que se supera ampliamente en el conjunto de proyectos aprobados, hasta alcanzar el 14,8%. Galicia se sitúa por encima de esa media, con un 15,6%, solo por detrás de Murcia, que alcanza el 17%.

La convocatoria INNTERCONECTA STEP está cofinanciada por el Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y orienta sus recursos hacia regiones menos desarrolladas y en transición. Las ayudas se conceden en forma de subvención, con intensidades máximas que pueden llegar al 65% para grandes empresas, al 75% para medianas y al 80% para pequeñas, en función del tipo de actividad y de los límites aplicables.

Los proyectos subvencionables deben contar con un presupuesto elegible de entre uno y cuatro millones de euros, con un mínimo de 175.000 euros por empresa, y tendrán carácter plurianual.