La FP gallega suma estudiantes, pero resta en rendimiento: en grado medio está de quinta por la cola y a diez puntos del dato prepandemia

La Formación Profesional vive una edad dorada en Galicia. La apuesta por combinar formación práctica y teórica y su rapidez para capacitar al alumnado para salir al mercado laboral, aparte de su inserción, explican, según sus docentes, por qué en los últimos años la Administración gallega hable de cifras récord de matriculados. Y la Xunta augura que los interesados seguirán en aumento porque para el próximo curso oferta 50.244 plazas de nuevo ingreso, un 2,2 por ciento más.

Esa apuesta parece fundada: Galicia es la tercera comunidad de España en tasa bruta de escolarización en grado superior, con un 50,5%, un parámetro que revela el peso de estas enseñanzas sobre la población en edad teórica para cursarlas.

No obstante, ese éxito tiene un lado menos brillante: el estudiantado gallego matriculado en ciclos, al menos los que cursan la modalidad presencial —que concentra la mayoría de matriculados, sobre todo en las titulaciones de grado medio—, no ha logrado aún recuperar el nivel de rendimiento equivalente al del último dato prepandemia, el del curso 2019, pese a los ligeros repuntes de los últimos ejercicios.

Así, según las estadísticas del Ministerio de Educación, en los ciclos de grado medio el porcentaje global de asignaturas (o módulos, en FP) superadas en relación con los evaluados se sitúa en Galicia en el 79,3%, con datos del curso 2023-2024, casi diez puntos porcentuales por debajo del 88,2% de un lustro atrás.

Mejor desempeño en los grados superiores

Los jóvenes que se decantan por un ciclo de grado superior, que se considera educación superior, tampoco han remontado hasta el dato de ese curso (están en un 88,5% de materias aprobadas, frente al 91,2% de entonces), a pesar de que mantienen un mejor desempeño que sus compañeros de pupitre más jóvenes.

Ese dato en grados superiores sitúa a los gallegos de octavos por la cola autonómica (en la que no se incluye Cataluña) en el indicador y de quintos en grados medios. Pero hay otro parámetro que permite examinar con más precisión cómo se concreta ese desempeño, y es cuántos de esos alumnos, evaluados en cinco o más materias, lograron aprobarlas todas, algunas o ninguna.

En ese indicador, y en ciclos de grado medio, los gallegos salen peor parados, ya que solo seis de cada diez alumnos logran sacar adelante todas las materias. Únicamente Asturias, con un 59,9%, risándole los telones a Galicia, consigue un pleno de aprobados más bajo. En el extremo opuesto están quienes no aprueban ningún módulo, una situación menos frecuente, pero tampoco inusual, puesto que afecta casi a uno de cada diez estudiantes presenciales. En grado superior, los que lo aprueban todo suben hasta el 71,1%, pero Galicia seguiría en la retaguardia, de cuarta por la cola.