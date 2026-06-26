Las familias podrán pedir desde el 6 de julio la ayuda de 150 euros por hijo para comedores escolares no gestionados por la Xunta

Las familias gallegas usuarias de comedores escolares en centros sostenidos con fondos públicos, pero no gestionados directa ni indirectamente por la Consellería de Educación, podrán solicitar desde el próximo 6 de julio una ayuda económica de 150 euros por hijo. La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia, cuenta con un presupuesto inicial de 2,8 millones de euros y se tramitará bajo el código de procedimiento ED601C.

La ayuda está pensada para compensar parte del gasto asumido por las familias durante el curso escolar 2025/26 en comedores gestionados por entidades distintas de la Consellería, como pueden ser servicios promovidos por otras administraciones o por entidades privadas sin ánimo de lucro, entre ellas asociaciones de madres y padres, siempre que el centro esté autorizado, se encuentre en Galicia y esté sostenido con fondos públicos.

Quién puede pedir la ayuda

Podrán ser beneficiarias las madres, padres, tutores o representantes legales del alumnado matriculado durante el curso 2025/26 en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Especial.

Hay dos condiciones clave. La primera es que el comedor escolar no esté gestionado directa ni indirectamente por la Consellería de Educación. La segunda, que el alumno haya utilizado el servicio al menos el 40% de los días lectivos del curso.

Además, la ayuda se limita a familias con una renta per cápita igual o inferior a 6.000 euros. Para calcularla se tomará como referencia la renta de la unidad familiar del ejercicio fiscal 2024.

Cuánto se cobra

La cuantía es de 150 euros por cada hija o hijo usuario del comedor escolar. Se abonará en un único pago.

La solicitud será única para todos los hijos, hijas o menores tutelados que estén admitidos en el mismo centro docente para el curso 2025/26.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o ingresos destinados a la misma finalidad, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste real del comedor escolar. Si la familia recibe otra ayuda para el mismo servicio, deberá comunicarlo a la Administración.

Calendario de solicitud

El plazo no se abre de forma inmediata. La orden establece que comenzará una vez transcurridos ocho días naturales desde el día siguiente al de su publicación en el DOG. Al haberse publicado el viernes 26 de junio, y al caer el primer día posible en domingo, el calendario queda así:

Inicio del plazo: lunes 6 de julio de 2026, a las 9.00 horas.

Fin del plazo: jueves 6 de agosto de 2026, a las 20.00 horas.

Las solicitudes que se presenten fuera de plazo no serán admitidas.

Cómo se presenta

La tramitación será obligatoriamente electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, con el procedimiento ED601C.

Las familias podrán utilizar cualquiera de los sistemas de identificación y firma admitidos por la sede electrónica, incluido Chave365.

Si una familia presenta la solicitud en papel, la Administración le requerirá que la subsane por vía electrónica. En ese caso, la fecha válida de presentación no será la del registro presencial, sino la del momento en que se complete la subsanación telemática.

Después de presentar la solicitud, cualquier trámite posterior también deberá hacerse de forma electrónica a través de la Carpeta ciudadana.

Documentación necesaria

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que acredite el uso del comedor y la situación familiar. El documento más relevante es el anexo III, una declaración responsable de la entidad gestora del comedor —o de la empresa contratada para prestar el servicio— en la que conste que el alumno utilizó el comedor durante el curso, el número de días de asistencia, el precio diario, el importe total pagado y los datos del pagador.

Además, las familias deberán presentar una declaración responsable con los miembros computables de la unidad familiar. En determinados casos, también habrá que aportar documentación adicional: certificado de discapacidad si no fue expedido por la Administración autonómica, documentación justificativa de violencia de género cuando el agresor forme parte de la unidad familiar, resoluciones judiciales sobre curatela o patria potestad prorrogada o rehabilitada, documentos de acogimiento o tutela, o certificado o volante de convivencia en los supuestos previstos en la convocatoria.

La Administración comprobará de oficio algunos datos, como el DNI o NIE de la persona solicitante y de los miembros computables de la unidad familiar, salvo oposición expresa. Para consultar la renta de 2024 será necesario el consentimiento correspondiente.

Cómo se calcula la renta

La renta per cápita se obtiene dividiendo la renta de la unidad familiar de 2024 entre el número de miembros computables. A estos efectos, los miembros que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, o una pensión equivalente por incapacidad permanente, computan por dos.

Para las familias que presentaron declaración de la renta en 2024, se sumarán la base imponible general y la base imponible del ahorro, las casillas 435 y 460 del IRPF. Si no hubo declaración, se tendrán en cuenta los datos tributarios facilitados por la Agencia Tributaria a través del certificado de imputaciones.

Como referencia, una familia de cuatro miembros no podría superar los 24.000 euros de renta familiar para quedar por debajo del límite de 6.000 euros per cápita. En una familia de tres miembros, el umbral sería de 18.000 euros.

Tramitación y resolución

La concesión será por concurrencia no competitiva, es decir, no se compararán las solicitudes entre sí. Los expedientes se tramitarán siguiendo el orden de presentación de la documentación completa.

La Xunta tendrá un plazo máximo de cinco meses para resolver y notificar, contado desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Si transcurre ese plazo sin resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Las notificaciones se harán solo por medios electrónicos, a través de la sede electrónica de la Xunta y del sistema Notifica.gal. La Administración enviará avisos al correo electrónico o teléfono móvil indicados en la solicitud, aunque esos avisos no sustituyen a la notificación oficial. Si la familia no accede a la notificación en diez días naturales desde su puesta a disposición, se entenderá rechazada.

Claves para no perder la ayuda

Las familias deben comprobar antes de presentar la solicitud que el comedor cumple el requisito principal: no estar gestionado directa ni indirectamente por la Consellería de Educación. También conviene solicitar con antelación al gestor del comedor el certificado o declaración responsable con los días de asistencia y el importe pagado.

Otro punto importante es el orden de tramitación: contará la fecha en que esté presentada toda la documentación completa. Si falta algún documento, la Administración dará diez días hábiles para subsanar, pero el expediente no avanzará hasta que la documentación esté correctamente aportada.

La ayuda deberá destinarse a la finalidad para la que se concede. La Xunta podrá reclamar el reintegro si se obtuviera falseando datos, ocultando circunstancias que impidieran cobrarla o si se superase el coste del servicio al sumar otras ayudas recibidas para el comedor escolar.