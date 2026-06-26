Más de 1.600 aspirantes optan este sábado a 357 plazas de empleo público de la Xunta

Un total de 1.623 aspirantes están llamados a participar este sábado en las oposiciones convocadas por la Xunta para cubrir 357 plazas de empleo público. Las pruebas se celebrarán en el recinto de la Feira Internacional de Galicia, en Silleda, que volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de referencia de los procesos selectivos de la Administración autonómica.

La jornada arrancará a las 9.00 horas con los exámenes correspondientes al cuerpo administrativo C1, por el turno de promoción interna. En este proceso están convocadas 801 personas para cubrir un total de 282 plazas.

Por la tarde, a partir de las 15.30 horas, será el turno de los aspirantes a la escala de auxiliares de clínica. En este caso, están llamadas a examinarse 822 personas para optar a 75 plazas.

Seguridad

La Consellería de Facenda e Administración Pública desplegará un operativo formado por unas 50 personas para garantizar el correcto desarrollo de los procesos selectivos y velar por que las pruebas se celebren con seguridad. El recinto ferial contará además con una ambulancia habilitada por la Administración gallega para atender cualquier incidencia que pueda producirse durante la celebración de los exámenes.

Los aspirantes pueden consultar la información relativa a las pruebas y a las medidas de seguridad en el portal corporativo de la Xunta, en el apartado de Función Pública.

La convocatoria se enmarca en los procesos de acceso al empleo público de la Administración gallega y reunirá durante toda la jornada en Silleda a opositores procedentes de distintos puntos de la comunidad.