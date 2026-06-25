Tras la ola de calor, Galicia encara tres días de chubascos

La ola de calor da paso en Galicia a un cambio de tiempo marcado por la inestabilidad. Los cielos alternarán nubes y claros durante los próximos días, pero la lluvia volverá a aparecer de forma irregular desde este jueves, al viernes y sábado, con posibilidad de chubascos tormentosos, en general breves y repartidos de manera desigual.

El giro ya se dejó sentir con fuerza tras San Xoán: la comunidad registró más de 7.400 rayos en apenas 24 horas y episodios de granizo como el que sorprendió a vecinos de Chapela y Teis, en el área de Vigo, donde el pedrisco cayó con intensidad al final de la tarde festiva.

Las temperaturas también notarán el cambio. Las mínimas descenderán de forma moderada, aunque seguirán siendo altas para la época, mientras que las máximas bajarán de manera más clara tras los valores extremos de los últimos días y quedarán en registros más normales para finales de junio. Sirva como ejemplo el termómetro en Ourense, uno de los epicentros de la ola de calor pasada, donde las temperaturas sobrepasaron los 40 grados. Pues bien, no subirán más de 30º este fin de semana, lo cual representa un desfase de hasta diez grados en las máximas en menos de una semana.

El jueves será la jornada más inestable, el viernes aún podrá dejar lluvias débiles por la mañana y el sábado mantendrá algunos chaparrones. El domingo tenderá a abrirse, con más claros y ambiente suave. La calidad del aire se mantendrá, en general, en niveles adecuados.