Meteorología
Tras la ola de calor, Galicia encara tres días de chubascos
El termómetro se sube a la montaña rusa: caen las máximas hasta diez grados
La ola de calor da paso en Galicia a un cambio de tiempo marcado por la inestabilidad. Los cielos alternarán nubes y claros durante los próximos días, pero la lluvia volverá a aparecer de forma irregular desde este jueves, al viernes y sábado, con posibilidad de chubascos tormentosos, en general breves y repartidos de manera desigual.
El giro ya se dejó sentir con fuerza tras San Xoán: la comunidad registró más de 7.400 rayos en apenas 24 horas y episodios de granizo como el que sorprendió a vecinos de Chapela y Teis, en el área de Vigo, donde el pedrisco cayó con intensidad al final de la tarde festiva.
Las temperaturas también notarán el cambio. Las mínimas descenderán de forma moderada, aunque seguirán siendo altas para la época, mientras que las máximas bajarán de manera más clara tras los valores extremos de los últimos días y quedarán en registros más normales para finales de junio. Sirva como ejemplo el termómetro en Ourense, uno de los epicentros de la ola de calor pasada, donde las temperaturas sobrepasaron los 40 grados. Pues bien, no subirán más de 30º este fin de semana, lo cual representa un desfase de hasta diez grados en las máximas en menos de una semana.
El jueves será la jornada más inestable, el viernes aún podrá dejar lluvias débiles por la mañana y el sábado mantendrá algunos chaparrones. El domingo tenderá a abrirse, con más claros y ambiente suave. La calidad del aire se mantendrá, en general, en niveles adecuados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ayuso abre un nuevo frente con Galicia con multas a comercios gallegos por incumplir la normativa de venta «online»
- La Xunta endurece la regulación de las actividades complementarias en los colegios gallegos para el próximo curso
- Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto
- De la noche de San Juan a la noche de tormentas: el calor sigue apretando en Galicia en una jornada que vendrá marcada por la inestabilidad
- El presidente de la CiUG se despide defendiendo el trabajo de más de mil profesionales en la selectividad gallega y un sistema «que funciona y que mejora»
- Más allá de las actividades complementarias en educación: la orden de la Xunta que regula cómo funcionarán los colegios gallegos el próximo curso escolar
- El mapa del eucalipto en Galicia: treinta concellos concentran un tercio de toda la superficie plantada
- Hacienda obliga a otra veintena de concellos gallegos a corregir su desfase presupuestario por el aumento de los gastos