Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaJácome presunta prevaricaciónMateo Resurrection FestCiberfraudes bancosTorturas franquistasEclipse total de SolDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas

Bomberos forestales trabajando en Quiroga, a donde ha llegado el incendio de Larouco

Bomberos forestales trabajando en Quiroga, a donde ha llegado el incendio de Larouco / Brais Lorenzo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.

Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto
  2. El verano se adelanta y la primera posible ola de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados, tormentas con granizo y actividades en exterior canceladas
  3. El presidente de la CiUG se despide defendiendo el trabajo de más de mil profesionales en la selectividad gallega y un sistema «que funciona y que mejora»
  4. El mapa del eucalipto en Galicia: treinta concellos concentran un tercio de toda la superficie plantada
  5. Hacienda obliga a otra veintena de concellos gallegos a corregir su desfase presupuestario por el aumento de los gastos
  6. Más de un centenar de sirenas de seguridad sonarán en Galicia el próximo jueves y viernes
  7. Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol
  8. Galicia eleva al rojo el nivel de alerta por la ola de calor en varias zonas este martes

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Jöel Billieux, asesor de la OMS sobre adiciones: «No basta con prohibir las redes sociales a menores; también hay que hacer prevención integral»

Jöel Billieux, asesor de la OMS sobre adiciones: «No basta con prohibir las redes sociales a menores; también hay que hacer prevención integral»

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación

Más de 1.600 extranjeros VIP accedieron a la residencia por la vía rápida en Galicia

Más de 1.600 extranjeros VIP accedieron a la residencia por la vía rápida en Galicia

La Xunta activa un protocolo para coordinar el mayor «baile de sillas» de su historia: los funcionarios que dejen su puesto tendrán tres días para instruir a los nuevos

La Xunta activa un protocolo para coordinar el mayor «baile de sillas» de su historia: los funcionarios que dejen su puesto tendrán tres días para instruir a los nuevos

El Gobierno plantea bajar las ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años a menos de la mitad de las vigentes en Galicia

El Gobierno plantea bajar las ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años a menos de la mitad de las vigentes en Galicia

Este miércoles arranca el alivio tras el pico de la ola de calor: Ourense alcanzó los 39,6 grados y Vigo superó los 30

Este miércoles arranca el alivio tras el pico de la ola de calor: Ourense alcanzó los 39,6 grados y Vigo superó los 30

Por qué los gallegos se divorcian menos: El precio de la vivienda complica las rupturas

Por qué los gallegos se divorcian menos: El precio de la vivienda complica las rupturas
Tracking Pixel Contents