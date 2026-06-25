En Directo
Última hora
Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Edgar Melchor
Activo un incendio en Gondomar con 2 hectáreas calcinadas
Un incendio forestal iniciado la pasada medianoche en Gondomar ha calcinado hasta el momento 2 hectáreas de monte.
El fuego, originado en plena noche de San Juan, se inició concretamente a las 00.27 horas, según ha informado Medio Rural a FARO, en el entorno de la iglesia de San Benito y la carretera a Chaín, donde hay núcleos de viviendas.
Para su extinción, trabajan en la zona tres agentes, cinco motobombas y seis brigadas.
A. Chao
Extinguido el incendio de A Mezquita que entró desde Portugal y calcinó más de 60 hectáreas en Galicia
La Consellería do Medio Rural ha informado de que está extinguido el incendio del ayuntamiento de A Mezquita, que entró desde Portugal y que arrasó más de 60 hectáreas en territorio gallego.
Así, según datos recogidos hasta las 09.30 horas de este miércoles Galicia no tiene ningún incendio activo y mantiene estabilizado el fuego de A Capela, que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume y sigue controlado el incendio de A Capela.
Por su parte, el fuego de la parroquia de Manzalvos, que comenzó a las 07.18 horas del domingo tras entrar desde territorio luso, quedó extinguido a las 21.05 horas de este martes tras afectar a 61,27 hectáreas --de las cuales 51,4 fueron de monte arbolado y 9,87 de raso--.
Para hacer frente a las llamas acudieron, de forma acumulada, un técnico, 17 agentes, 27 brigadas, 17 motobombas, cuatro palas, siete aviones y otros tantos helicópteros.
A. Chao
Extinguido un conato rexistrado na localidade de Ribeira, parroquia de Carreira, que afectou unha superficie de 0,01 hectáreas dentro do Parque Natural das Dunas de Corrubedo
La ola de calor comienza a aflojar en Galicia, pero el interior sigue en alerta por altas temperaturas y tormentas
La ola de calor empieza a remitir en buena parte de España, pero Galicia sigue todavía pendiente de los avisos por temperaturas elevadas y por la inestabilidad que puede llegar durante la tarde. La Aemet mantiene el foco en el interior de la comunidad, especialmente en Lugo y Ourense, donde los termómetros volverán a situarse en valores muy altos para esta época del año.
Las máximas más elevadas se esperan en el sur de Lugo y en el noroeste y el Miño de Ourense, con registros que pueden alcanzar los 39 grados, mientras que en el resto del interior gallego el calor seguirá siendo intenso, con valores entre los 34 y los 36 grados. MeteoGalicia vincula este episodio a la entrada de una masa de aire muy cálida de origen norteafricano, favorecida por las altas presiones, que ha dejado varios días consecutivos de ambiente sofocante en amplias zonas de la comunidad.
La novedad de esta última hora está también en el cambio de tiempo previsto para la tarde: además del calor, Aemet advierte de tormentas en el interior, con riesgo de granizo, rachas muy fuertes de viento y chubascos localmente intensos. En Lugo, el aviso por lluvias puede dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que la recomendación sigue siendo extremar la precaución, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y atender a la evolución de los avisos oficiales.
Estabilizado el incendio del Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña)
La Xunta de Galicia ha confirmado que el incendio iniciado en el Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña) ha quedado estabilizado en torno a las seis y cuarto de la tarde de este martes, mientras que permanecen controlados los originados en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense).
En el primero de los incendios, que también se ha propagado por el municipio de A Capela, con inicio en la parroquia homónima, la alerta trascendió poco antes de las cinco y media de la mañana y las últimas estimaciones siguen apuntando a una superficie arrasada de 50 hectáreas, todas ellas dentro del espacio protegido de As Fragas do Eume.
La Consellería del Medio Rural ha detallado que se desplegaron en la zona tres técnicos, quince agentes, veinticinco brigadas, diecisiete motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y otros tantos helicópteros.
Previamente, a la una menos cinco de la madrugada, quedó controlado el incendio iniciado en esa misma parroquia de A Capela en la madrugada del domingo, que ha afectado a unas 30 hectáreas y en cuya extinción han trabajado dos técnicos, diecisiete agentes, veinticinco brigadas, veintiséis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.
También está controlado, desde la tarde del lunes, el incendio de Manzalvos, en A Mezquita, que entró en ese municipio desde Portugal en la mañana del domingo y que ha arrasado al menos 50 hectáreas, con un despliegue de un técnico, dieciséis agentes, veintiséis brigadas, diecisiete motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.
Medio Rural tiene a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para alertar sobre incendios forestales, además de la aplicación ALume y el teléfono anónimo y gratuito 900 815 085 para avisar sobre "cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento".
El Parlamento gallego respalda la petición al Gobierno central de una base de la UME en Toén
El Parlamento de Galicia ha acordado, en una resolución presentada por el PPdeG, manifestar su apoyo a la demanda formulada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Gobierno central para que autorice la creación de una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de Toén, en Ourense.
«Que agilizaría el despliegue de medios de extinción frente a futuros incendios forestales», recoge el texto presentado por el PPdeG en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
En su exposición, el parlamentario popular Ángel Rodríguez ha incidido en que los medios «deben desplegarse sobre el territorio» frente a la «nuevos incendios» porque, ha añadido, «favorece el tiempo de respuesta».
En este sentido, ha recordado que la UME más próxima está en León y, por ello, ha insistido en la importancia de respaldar la propuesta planteada por la Xunta para que haya una en Ourense. «No solo para incendios, sino para cualquier tipo de emergencia», ha recalcado con alusión, especialmente, a las zonas de difícil acceso.
Por su parte, la socialista Paloma Castro ha asegurado que en 2005 -- con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -- el PP «veía como medida faranónica la UME». «Y ahora la quieren cuando Galicia arde», ha sentenciado al tildar de «escapismo» la política del Ejecutivo gallego en esta materia.
«Con más de 200 plazas sin cubrir en el operativo de la Xunta», ha sostenido. A esta, ha responsabilizado del control de los incendios, «no es la UME», al tiempo que ha considerado que la prevención es «inexistente». A ella y a la coordinación, ha aludido, a su vez, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.
Desde el BNG, Montserrat Valcárcel ha justificado el voto en contra a la proposición no de ley porque «no se propone una política forestal seria». También ha calificado de «escaparate» esta iniciativa.
Mientras, ha precisado que no cuestionan el trabajo de la UME, que ha considerado una «herramienta extraordinaria», pero ha insistido en la necesidad de una política por parte del Gobierno gallego en esta materia.
En esta Comisión se ha rechazado, con los votos del PP, una proposición no de ley del BNG instando a la Xunta a incrementar las aportaciones autonómicas destinadas al funcionamiento de los Grupos de Emergencias Supramunicipales para ampliar la cobertura territorial de los mismos, mejorar sus recursos y también las condiciones laborales de sus profesionales.
Controlado un incendio en la parroquia de Codosedo, en Sarreaus
Controlado un incendio originado en la mañana de este martes, 23 de junio, en la parroquia de Codosedo, dentro del municipio ourensano de Sarreaus.
Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural a Europa Press, el fuego se originó sobre las 12.50 horas de la mañana y se logró controlar a las 16.23 horas.
Según ha indicado la Xunta, la superficie afectada es de 0,25 hectáreas de terreno y ninguna población se vio comprometida por el fuego.
Hasta allí se desplazaron dos agentes, dos brigadas y dos motobombas, que continúan en la zona.
Las llamas en las Fragas do Eume reabren el debate sobre la prevención en el parque natural
El incendio que se registra desde la madrugada del martes en el Parque Natural das Fragas do Eume, en el municipio coruñés de A Capela, ha reavivado el debate sobre las políticas de prevención y gestión forestal en este espacio protegido.
La 'Asociación Parque Natural del Eume: Naturaleza y Desarrollo' expresó este martes su solidaridad con los vecinos afectados y su reconocimiento a los equipos de extinción que trabajan para controlar el fuego en uno de los principales bosques atlánticos de Europa.
Aunque esta entidad habla en un comunicado de que el fuego del pasado domingo en el municipio coruñés de A Capela también habría afectado al Parque das Fragas do Eume, según el perímetro del incendio, que ya está controlado, las llamas no llegaron a afectar a la zona protegida en la parroquia de Vilariño, según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press.
Al mismo tiempo, la entidad reclamó explicaciones sobre las medidas de prevención de incendios existentes en el parque y recordó que esta cuestión fue planteada recientemente en el Parlamento de Galicia sin que, a su juicio, recibiese una respuesta concreta por parte de la Xunta.
Según la asociación, dos diputados autonómicos formularon en mayo una pregunta escrita al Gobierno gallego sobre las actuaciones previstas para reforzar la prevención de incendios y garantizar la seguridad de las personas en el espacio natural. La organización sostiene que la contestación se limitó a referencias generales sobre adquisición de parcelas y restauración ecológica.
Los propietarios
La entidad también señaló que propietarios y vecinos del entorno llevan tiempo reclamando una mayor participación en la gestión del parque y advirtió de que la acumulación de combustible forestal puede incrementar el riesgo de incendios si no existe una gestión adecuada del monte.
La asociación evitó atribuir responsabilidades sobre el origen de los fuegos, cuya causa deberá ser determinada por la investigación correspondiente, aunque insistió en la necesidad de analizar las medidas de prevención una vez finalicen las labores de extinción.
Los incendios declarados en A Capela han afectado a una parte del Parque Natural das Fragas do Eume.
El incendio forestal en A Capela obliga a evacuar «por precaución» al personal y visitantes del monasterio de Caaveiro
El incendio declarado este martes en A Capela, que afecta al Parque Natural de As Fragas do Eume, ha obligado a evacuar a personal y visitantes del entorno del monasterio de Caaveiro. La Deputación de A Coruña, propietaria del cenobio y de su entorno más inmediato, ha adoptado esta medida, que también afecta a un local hostelero aledaño al complejo, «por precaución», aunque no hay «fuego ni humo cerca».
Aunque la primera estimación de la Xunta de Galicia aludió a una superficie de ocho hectáreas, los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico poco antes de las doce del mediodía ya elevan a una veintena las hectáreas arrasadas en este espacio protegido.
Controlado el fuego de A Mezquita, con 50 hectáreas quemadas
La Consellería do Medio Rural ha informado esta mañana de que permanece controlado el fuego forestal que entró desde Portugal al municipio ourensano de A Mezquita y que arrasó unas 50 hectáreas, en el que se movilizaron un técnico, quince agentes, 25 brigadas, 16 camiones motobomba, cuatro palas mecánicas, siete aviones y siete helicópteros.
- Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto
- El verano se adelanta y la primera posible ola de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados, tormentas con granizo y actividades en exterior canceladas
- El presidente de la CiUG se despide defendiendo el trabajo de más de mil profesionales en la selectividad gallega y un sistema «que funciona y que mejora»
- El mapa del eucalipto en Galicia: treinta concellos concentran un tercio de toda la superficie plantada
- Hacienda obliga a otra veintena de concellos gallegos a corregir su desfase presupuestario por el aumento de los gastos
- Más de un centenar de sirenas de seguridad sonarán en Galicia el próximo jueves y viernes
- Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol
- Galicia eleva al rojo el nivel de alerta por la ola de calor en varias zonas este martes