Acuerdo histórico
El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9
La iniciativa, que nunca había llegado tan lejos en su tramitación en las Cortes Generales, todavía tiene un largo recorrido por delante
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana, en pleno, un acuerdo histórico: el traspaso a Galicia de la titularidad y gestión de la AP-9. Lo ha hecho con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Es la primera vez que esta demanda gallega ha llegado tan lejos en su tramitación en las Cortes Generales de los cuatro intentos realizados, pero todavía queda un largo camino por delante antes de materializarse. La iniciativa, plasmada en una ley orgánica, tiene que ir al Senado, donde el PP votará en contra, para luego tener que volver al Congreso para la aprobación definitiva. Y luego queda un trámite no menos complejo, que es la negociación que tendrán que entablar el Gobierno central y la Xunta para sellar el traspaso con sus condiciones específicas.
PSOE, Sumar y BNG, cuyo acuerdo en las últimas semanas permitió desbloquear la tramitación en el Congreso, calificaron la jornada como «día histórico» y reprocharon el comportamiento del PP por considerar que su rechazo se debe únicamente a que en realidad no quieren la gestión de la Autopista del Atlántico.
El Partido Popular, por su parte, denuncia que ese acuerdo entre los partidos de izquierda «deturpa» el acuerdo unánime del Parlamento gallego y que votaron en contra porque no está garantizado que el Estado asuma los costes asociados a la transferencia, como el mantenimiento de las bonificaciones del peaje, las inversiones comprometidas o la indemnización a la concesionaria en caso de que la UE dictamine que la ampliación de la prórroga —aprobada en 2000 por el Gobierno de Aznar— se hizo de forma ilegal.
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