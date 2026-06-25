Educación
ANPAS Galegas acusa a la Xunta de «censurar y controlar» las actividades extraescolares de los centros
Las familias denuncian que la nueva regulación suple la función del Consello Escolar, apartando a padres, profesores y alumnos en la toma de decisiones
E. O.
La regulación de las actividades complementarias abre un nuevo frente de fricción en la comunidad educativa gallega. Tras la publicación de las instrucciones de la Consellería de Educación, ANPAS Galegas rechaza un texto que, a su juicio, no se limita a ordenar charlas, salidas o talleres, sino que refuerza el control administrativo sobre la vida pedagógica de los centros.
La confederación carga contra la neutralidad ideológica y contra el nuevo filtro para las actividades no previstas en la Programación Xeral Anual. Además, las familias se preguntan qué problema pretende resolver la Xunta con este incremento de supervisión.
Y lanzan una advertencia de fondo: el pensamiento crítico no es una amenaza para la neutralidad, sino una función central de la escuela pública. «Educar no pensamento crítico non é incompatible coa neutralidade. Ao contrario, a función da escola pública é proporcionar ao alumnado ferramentas para analizar a realidade desde múltiples perspectivas e construír criterios propios», sostiene.
Educación defiende que estas propuestas deben complementar el currículo, repartirse de forma racional durante el curso y promover valores constitucionales, pluralismo social, pensamiento crítico y respeto a las libertades individuales. Pero las familias ven otro efecto práctico: más requisitos y autorizaciones para iniciativas que surgen al hilo de la actualidad o de oportunidades educativas difíciles de prever en septiembre.
«Suplantando a función do Consello Escolar»
ANPAS Galegas pone el foco en el Consello Escolar. Según denuncia, permitir que las actividades sobrevenidas sean aprobadas por el equipo directivo, con comunicación posterior al Consello y a Inspección, aparta al órgano en el que participan familias, profesorado y alumnado. «Cando se fala de que as actividades complementarias sobrevidas téñense que aprobar polo equipo directivo, estase suplantando a función do Consello Escolar», advierte.
El choque no es solo organizativo. La confederación interpreta la norma como un síntoma de una deriva más amplia en la escuela pública. «Esa neutralidade ideolóxica o que persigue é iso exactamente, censurar e controlar», afirman en un comunicado, al reivindicar que educar en valores democráticos exige abrir las aulas a la realidad social, no blindarlas frente a ella.
ANPAS Galegas pide a la Consellería que aclare cómo compatibiliza las restricciones con la autonomía pedagógica y con la participación de la comunidad educativa. Y cierra con un mensaje de resistencia cívica y escolar: «Non somos ovellas nin as nosas nenas e os nosos nenos o van ser».
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