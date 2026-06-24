De la noche de San Juan a la noche de tormentas: el calor sigue apretando en Galicia en una jornada que vendrá marcada por la inestabilidad

Los gallegos se despiertan hoy (cada uno cuando puede después de la fiesta de anoche) y se lavan la cara con el agua impregnada por las hierbas de San Juan. Muchos de ellos agradecerán el agua fresca después de una noche tropical en buena parte de la comunidad. Y es que Galicia batió récord de temperaturas para un mes de junio en distintas zonas como A Mariña — 35,5 ºC Viveiro y 36,6 ºC en Burela, entre 3 y 4 grados por encima de lo máximo registrado otros años durante este mes—.

La ola de calor empieza a remitir, pero Galicia seguirá marcada pendiente de los termómetros en una jornada en la que se espera volver a alcanzar los 38 °C en Lugo o los 40 °C en Ourense según la previsión de la Aemet. La agencia estatal no solo pone el foco en el interior por la temperatura, también mantiene las alertas por la inestabilidad que se espera para la noche.

MeteoGalicia vincula este episodio a la entrada de una masa de aire muy cálida de origen norteafricano, favorecida por las altas presiones, que ha dejado varios días consecutivos de ambiente sofocante en amplias zonas de la comunidad. También rebaja un poco las previsiones de temperatura de la agencia estatal, eso sí, insistiendo en que el calor estará por encima de lo habitual para esta época del año.

El choque del aire cálido con las bajas presiones del Atlántico nos dejará una mañana de nieblas y nubes en las Rías Baixas y el resto del litoral. Vigo y A Coruña notarán el descenso del mercurio con máximas de 26 °C para la ciudad olívica y entre 27 °C en la ciudad herculina. Con todo, las mínimas seguirán en 19 °C y 21 °C según el modelo de MeteoGalicia.

Tormentas hacia la noche

Tanto el modelo de la Aemet como el de MeteoGalicia advierten de que la tarde y la noche de este miércoles vendrá marcada por la inestabilidad. En el caso del servicio meteorológico estatal, se prevén chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y con granizo en Lugo, interior de A Coruña y Montaña de Ourense. También advierte de tormentas con aparato eléctrico en Vigo al final del día.

En Lugo, el aviso por lluvias puede dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que la recomendación sigue siendo extremar la precaución, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y atender a la evolución de los avisos oficiales.

La situación de los incendios

La Xunta de Galicia ha confirmado que el incendio iniciado en el Parque Natural de As Fragas do Eume (A Coruña) quedó estabilizado en torno a las seis y cuarto de la tarde de ayer, mientras que permanecen controlados los originados en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense).

En el primero de los incendios, que también se ha propagado por el municipio de A Capela, con inicio en la parroquia homónima, la alerta trascendió poco antes de las cinco y media de la mañana y las últimas estimaciones siguen apuntando a una superficie arrasada de 50 hectáreas, todas ellas dentro del espacio protegido de As Fragas do Eume.

La Consellería del Medio Rural ha detallado que se desplegaron en la zona tres técnicos, quince agentes, veinticinco brigadas, diecisiete motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y otros tantos helicópteros.

Previamente, a la una menos cinco de la madrugada, quedó controlado el incendio iniciado en esa misma parroquia de A Capela en la madrugada del domingo, que ha afectado a unas 30 hectáreas y en cuya extinción han trabajado dos técnicos, diecisiete agentes, veinticinco brigadas, veintiséis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

También está controlado, desde la tarde del lunes, el incendio de Manzalvos, en A Mezquita, que entró en ese municipio desde Portugal en la mañana del domingo y que ha arrasado al menos 50 hectáreas, con un despliegue de un técnico, dieciséis agentes, veintiséis brigadas, diecisiete motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.

Medio Rural tiene a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para alertar sobre incendios forestales, además de la aplicación ALume y el teléfono anónimo y gratuito 900 815 085 para avisar sobre «cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento».