Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

El Parlamento gallego respalda la petición al Gobierno central de una base de la UME en Toén

El Parlamento de Galicia ha acordado, en una resolución presentada por el PPdeG, manifestar su apoyo a la demanda formulada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Gobierno central para que autorice la creación de una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de Toén, en Ourense.

«Que agilizaría el despliegue de medios de extinción frente a futuros incendios forestales», recoge el texto presentado por el PPdeG en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

En su exposición, el parlamentario popular Ángel Rodríguez ha incidido en que los medios «deben desplegarse sobre el territorio» frente a la «nuevos incendios» porque, ha añadido, «favorece el tiempo de respuesta».

En este sentido, ha recordado que la UME más próxima está en León y, por ello, ha insistido en la importancia de respaldar la propuesta planteada por la Xunta para que haya una en Ourense. «No solo para incendios, sino para cualquier tipo de emergencia», ha recalcado con alusión, especialmente, a las zonas de difícil acceso.

Por su parte, la socialista Paloma Castro ha asegurado que en 2005 -- con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -- el PP «veía como medida faranónica la UME». «Y ahora la quieren cuando Galicia arde», ha sentenciado al tildar de «escapismo» la política del Ejecutivo gallego en esta materia.

«Con más de 200 plazas sin cubrir en el operativo de la Xunta», ha sostenido. A esta, ha responsabilizado del control de los incendios, «no es la UME», al tiempo que ha considerado que la prevención es «inexistente». A ella y a la coordinación, ha aludido, a su vez, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

Desde el BNG, Montserrat Valcárcel ha justificado el voto en contra a la proposición no de ley porque «no se propone una política forestal seria». También ha calificado de «escaparate» esta iniciativa.

Mientras, ha precisado que no cuestionan el trabajo de la UME, que ha considerado una «herramienta extraordinaria», pero ha insistido en la necesidad de una política por parte del Gobierno gallego en esta materia.

En esta Comisión se ha rechazado, con los votos del PP, una proposición no de ley del BNG instando a la Xunta a incrementar las aportaciones autonómicas destinadas al funcionamiento de los Grupos de Emergencias Supramunicipales para ampliar la cobertura territorial de los mismos, mejorar sus recursos y también las condiciones laborales de sus profesionales.