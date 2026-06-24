Galicia registra más de 370 incidencias en la noche de San Juan, con varias personas heridas por quemaduras

La central del 112 Galicia gestionó más de 370 incidencias y 1.427 llamadas en la noche de San Juan, entre las 20.00 horas del martes y las 06.00 horas de este miércoles. Varias personas resultaron heridas por quemaduras en las hogueras.

Así, un total de 374 incidencias fueron por motivos sanitarios, cuestiones de seguridad ciudadana, incendio, accidentes de circulación y operativos de rescate.

En ese sentido, 161 intervenciones estuvieron relacionadas con la asistencia sanitaria: intoxicaciones etílicas, desmayos y quemaduras producidas en hogueras.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad actuaron en 67 incidentes por peleas, agresiones, así como por personas con comportamientos agresivos o alterados.

También, según la información del 112 Galicia, fueron numerosas las incidencias relacionadas con hogueras descontroladas, incendios en contenedores o situaciones parecidas. Todos los casos fueron resueltos sin consecuencias de especial relevancia.

A Coruña, la provincia con más incidencias

Por provincias, la de A Coruña fue la que más número de incidencias registró (194); seguida de la de Pontevedra (121); Lugo (38) y Ourense (20).

A Coruña también es el ayuntamiento más afectado con 72 incidencias; el de Vigo (27); Lugo (18); Santiago de Compostela (8); y Ourense (7).

Quemaduras en hogueras

Las actuaciones más reseñables en esta noche festiva fueron las intervenciones sanitarias por quemaduras sufridas en hogueras.

Sobre las 00:17 horas de este miércoles una persona menor resultó herida tras caer en una hoguera en A Coruña, por lo que sufrió quemaduras en una mano y una pierta.

Otro de los sucesos se produjo en Arteixo, a las 01:.35 horas, cuando una persona tuvo que ser trasladada al CHUAC tras caer en una hoguera y sufrir quemaduras.

Asimismo, minutos antes de las 04.30 horas, una mujer tuvo que ser atendida por los profesionales sanitarios en A Coruña tras caer en una hoguera y no ser capa< de caminar.

Sin incidentes de especial gravedad

Varias de las actuaciones tuvieron que ver con hogueras descontroladas y necesitaron la intervención de los servicios de emergencias, con avisos en los ayuntamientos de Noia, Arteixo o Rianxo. Con todo, ninguno de estos incidentes derivó en una situación de gravedad ni consecuencias relevantes.

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La central del 112 Galicia subrayó que, en general, la noche de San Juan se desarrolló dentro de los parámetros habituales para una celebración de estas características, sin que se registrasen incidentes de especial gravedad.