Los empresarios del Noroeste y la Xunta llevan a Bruselas la presión para acelerar el Corredor Atlántico

Galicia eleva en Bruselas la presión sobre el Gobierno central y las instituciones europeas para acelerar el desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario, una infraestructura que tanto la Xunta como el empresariado gallego consideran clave para la competitividad de la comunidad. Por un lado, las patronales del Noroeste reclaman un calendario definido, mecanismos eficaces de seguimiento y una colaboración público-privada que permita garantizar que «las inversiones previstas respondan a las necesidades reales del tejido productivo y que se ejecuten en tiempos razonables y de forma ágil». Por otra parte, el secretario xeral de Relacións Exteriores, Jesús Gamallo, carga contra la falta de inversión estatal en esta infraestructura y los retrasos en la salida sur de Vigo.

Ambas reivindicaciones coincidieron en la capital comunitaria con la 4ª Reunión del Foro del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte, organizada por la Comisión Europea. A este encuentro asistió el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, que volvió a exigir al Ejecutivo central un plan director «definitivo y transparente» con actuaciones, inversiones y calendarios detallados. Según la Administración autonómica, la falta de información directa por parte del Estado obliga a Galicia a buscar datos «de primera mano» en Bruselas.

Según Gamallo, el comisionado do Corredor Atlántico en España, José Antonio Sebastián, constató en Bruselas la falta de compromiso del Gobierno central con Galicia, ya que de los 1.051 millones de euros que anunció como inversiones en el Corredor Atlántico este año, no llegan a 40 millones los destinados a la comunidad gallega.

En paralelo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), junto con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), mantuvo una reunión con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, y con el comisionado del Ministerio de Transportes para esta infraestructura, José Antonio Sebastián Ruiz. Las patronales trasladaron una posición común del noroeste peninsular: reclaman planificación clara, financiación suficiente y mayor agilidad para culminar las actuaciones pendientes.

Salida sur de Vigo

Uno de los puntos centrales de la ofensiva gallega es la salida sur de Vigo, considerada estratégica para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad con Portugal y reforzar el eje atlántico ibérico. La CEG defendió ante los representantes europeos que esta actuación debe contar con «un cronograma claro y un programa de inversiones», con el objetivo de situar Vigo y Oporto a 60 minutos y Vigo y Lisboa a 120 minutos.

La Xunta, por su parte, elevó el tono de la advertencia y aseguró que los continuos retrasos del Ministerio en la salida sur de Vigo amenazan con posponer la conexión ferroviaria de alta velocidad con Oporto al menos hasta 2038, al sumar la tramitación pendiente hacia la frontera y la nueva ponte internacional. El Gobierno gallego considera que esta planificación es «vital» para desatascar una obra crítica para la integración de Galicia en la red europea.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, defendió que el Corredor Atlántico no debe entenderse solo como una infraestructura de transporte, sino como «una herramienta estratégica para la cohesión europea, la competitividad empresarial y el equilibrio territorial». La patronal gallega sostiene que la comunidad necesita infraestructuras eficientes para superar las limitaciones derivadas de su posición periférica y evitar que los déficits históricos de conectividad sigan lastrando la atracción de inversiones, el crecimiento económico y la creación de empleo.

Transporte de mercancías

Las organizaciones empresariales pusieron el foco también en el transporte de mercancías. Reclaman el despliegue pleno del Corredor Atlántico ferroviario, la incorporación efectiva de la conexión por Vigo-Ourense-Monforte y el adelanto de la de A Coruña-Lugo-Monforte. El objetivo, subrayan, es que las mercancías puedan salir tanto desde el norte de Galicia —Ferrol, A Coruña y Lugo— como desde el sur —Vigo y Ourense— hacia Monforte de Lemos a través de una infraestructura competitiva, fiable, sostenible y rentable.

Jesús Gamallo, en la reunión del Foro del Corredor Atlántico en Bruselas. / FdV

La Xunta añadió otra demanda logística: que los puertos de Vigo y Ferrol sean reconocidos como infraestructuras esenciales dentro de la red transeuropea, pasando de su actual clasificación en la Red Global, con horizonte 2050, a la Red Básica, con horizonte 2030. El Ejecutivo gallego considera imprescindible este salto para garantizar una salida competitiva de las cargas y reforzar el papel de Galicia en los grandes corredores europeos de mercancías.

El Gobierno gallego también reclamó acelerar la adaptación de la red ferroviaria al ancho internacional, ya que más del 80% de la red gallega mantiene todavía el ancho ibérico. La Xunta propone priorizar el tramo Santiago-Ourense y extender después esa transformación al conjunto del Eixo Atlántico. A esta demanda suma otras actuaciones pendientes, como la finalización de la doble vía en la conexión con Madrid, la variante exterior de Ourense y las variantes de Os Peares-Canabal y Rubián, en Lugo.

Viajeros

En el ámbito de viajeros, la CEG reclamó completar la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid y mejorar las conexiones entre las principales ciudades gallegas con tiempos de viaje competitivos. La patronal ve especialmente preocupante la situación de Lugo y Ferrol, pero sitúa la conexión Vigo-Porto como una de las prioridades para que Galicia quede plenamente integrada en el mapa ferroviario europeo.

Tanto la Xunta como las organizaciones empresariales coincidieron en exigir al Estado una mayor transparencia sobre el Plan Director del Corredor Atlántico Noroeste. La CEG asegura que no conoce el texto completo pese a que fue presentado el 16 de mayo de 2024, y pide que se constituya la comisión de seguimiento comprometida con participación de las organizaciones empresariales. La Xunta, además, critica que de los 1.051 millones anunciados este año por el comisionado español para el Corredor Atlántico, menos de 40 millones estén destinados a Galicia.

En materia aeroportuaria, el presidente de la CEG advierte de que es «necesario apostar por la especialización y coordinación de los aeropuertos de Galicia», facilitando una conexión aérea a la comunidad autónoma en términos competitivos no solo con el resto de España sino para salir a Europa y al resto del mundo.