La Xunta firma un pacto con 21 empresas y entidades TIC para impulsar la innovación en Galicia

Galicia renueva su hoja de ruta digital. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó este martes en Santiago en la firma del Pacto Digital 2026, un acuerdo de colaboración público-privada con el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que busca avanzar hacia una comunidad «más moderna, competitiva y soberana tecnológicamente».

El nuevo pacto sustituye al firmado en 2013 y amplía de forma notable la participación del sector. Según destacó la Xunta, el número de empresas y entidades tecnológicas adheridas casi se duplica: pasan de las 12 que suscribieron el anterior acuerdo a las 21 compañías y clústeres TIC que participan ahora en esta nueva etapa.

Rueda defendió la necesidad de «aterrizar» la colaboración público-privada para que resulte comprensible y útil para el conjunto de la sociedad. «La mejor manera es dejar claro que tenemos un mismo objetivo y que remamos en la misma dirección», señaló durante el acto.

Objetivos

El Pacto Digital 2026 fija como prioridades reducir la brecha digital, acelerar la capacitación tecnológica de la ciudadanía, abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas gallegas del sector y fomentar un espacio digital inclusivo, seguro y protegido. También pretende impulsar la adopción de tecnologías innovadoras que contribuyan al crecimiento del ecosistema digital gallego.

El presidente gallego enmarcó este acuerdo en la «doble transformación» verde y digital que atraviesa la economía y defendió que la tecnología debe servir para reforzar un tejido productivo «más innovador y especializado». En este contexto, subrayó los avances registrados en los últimos años en la digitalización de servicios públicos.

Entre los ejemplos citados por la Xunta figuran la universalización de la receta electrónica, la digitalización del 100% de las salas de vistas judiciales y de las aulas educativas, así como el uso creciente de la Sede Electrónica por parte de la ciudadanía. Según los datos trasladados por el Ejecutivo autonómico, cerca del 90% de las personas que emplean internet en Galicia realizan sus trámites con la Administración autonómica a través de esta vía.

Rueda también destacó el papel de Galicia en ámbitos tecnológicos estratégicos, como la computación cuántica, con nuevos equipos en el Centro de Supercomputación de Galicia, o la inteligencia artificial. La comunidad albergará una de las 19 nuevas fábricas europeas de inteligencia artificial y ya aplica esta tecnología en campos como la lucha contra los incendios forestales, la prevención sanitaria o la mejora del Servizo Público de Emprego.

Sector TIC

El sector TIC gallego mantiene, según la Xunta, un peso creciente en la economía autonómica. Galicia es la quinta comunidad con mayor número de empresas de este ámbito, que representan el 2,5% del PIB gallego y suman más de 24.000 trabajadores, en su mayoría de alta cualificación.

Durante su intervención, Rueda celebró que Galicia sea «un lugar muy atractivo» para el desarrollo de la actividad tecnológica y vinculó el nuevo pacto con la aspiración de proyectar una imagen de excelencia. «Esa Galicia Calidade de la que hablamos tiene que plasmarse como un ejemplo de que aquí hacemos bien las cosas», afirmó.