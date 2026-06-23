Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto

Fue a finales del siglo XIX cuando se introdujo el eucalipto en Galicia. Desde entonces su avance ha sido imparable. Es un árbol de crecimiento rápido, por lo tanto, muy rentable para sus propietarios, y cuya madera es muy apreciada para fabricar pasta de papel. Poco a poco se ha ido propagando y ha ganado terreno a otras especies autóctonas como las frondosas. Pero aún quedan concellos vírgenes de eucaliptales debido sobre todo a que sus condiciones climatológicas extremas han frenado su cultivo.

Es el caso de cinco ayuntamientos de la provincia de Ourense en los que hay cero hectáreas de eucaliptos, según los últimos datos del Inventario Forestal Continuo. Son Manzaneda, Vilariño de Conso, A Teixeira, Oímbra y Vilar de Santos. Se trata de una zona que fue además epicentro de la ola de incendios que asoló Galicia el pasado mes de agosto y en la que las llamas no calcinaron ni un solo eucalipto, porque no había.

Clima

El cultivo de esta especie necesita de un clima húmedo y templado, que se da especialmente en zonas litorales y prelitorales con inviernos suaves, lluvias abundantes y veranos sin sequías prolongadas. De ahí que proliferase menos en la provincia de Ourense.

Y mientras los eucaliptales predominan en el norte de la comunidad, las frondosas ganan protagonismo en zonas del interior de Galicia. El concello con más robles y castaños es A Fonsagrada, donde se han contabilizado 16.691 hectáreas de frondosas. Le sigue Vilalba, con 11.500 hectáreas, y, a continuación, está Cervantes, con 11.314. Todos ellos ubicados en Lugo.

En Ourense se sitúa en cabeza A Veiga, con 9.320 hectáreas de estas especies autóctonas. En el ranking está también el ayuntamiento de Lugo, donde hay 9.000 hectáreas de montes con frondosas.

En la provincia de Pontevedra es Lalín el municipio con mayor superficie de robles y castaños: con 8.800 hectáreas.

En cuanto a las coníferas, de nuevo A Fonsagrada se coloca a la cabeza, con más de 10.000 hectáreas de pinos, seguida de Quiroga (7.687 ha), Laza (7.666 ha) y Friol (6.510).