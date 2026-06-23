El PSdeG acusa a Rueda de dejar a Galicia fuera de la negociación de 587 millones de financiación

El PSdeG elevó este martes la presión sobre Alfonso Rueda por la reforma del sistema de financiación autonómica. Los socialistas acusan al presidente de la Xunta de bloquear el debate “dentro y fuera de Galicia”: por un lado, al rechazar sentarse en la ronda bilateral abierta por el Gobierno central; por otro, al impedir que avance en el Parlamento gallego un plan de trabajo sobre financiación que no sea el diseñado por el PP.

La portavoz socialista Lara Méndez y la diputada Patricia Iglesias comparecieron en Santiago tras la primera reunión de la comisión parlamentaria de financiación, reactivada a propuesta del PSdeG. Su diagnóstico fue duro: mientras otras comunidades acuden a defender sus intereses, Galicia se queda fuera de la mesa “por orden de Feijóo”.

“Los gobiernos que trabajan para sus ciudadanos escuchan, se sientan, dialogan y defienden sus intereses. Eso es lo que hizo Castilla-La Mancha. El señor Rueda ni siquiera irá a escuchar”, criticó Méndez. El PSdeG sostiene que el presidente gallego ha asumido la consigna marcada por Alberto Núñez Feijóo a los gobiernos autonómicos del PP para no participar en las reuniones bilaterales con el Ejecutivo central.

587 millones de euros, en el centro de la polémica

El choque tiene una cifra central: 587 millones de euros. Según los socialistas, esa es la cantidad que el Gobierno de España pone sobre la mesa para Galicia como punto de partida en la negociación del nuevo modelo. El PSdeG recuerda que el propio Rueda y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, habían reclamado hace poco más de un año 500 millones adicionales para la comunidad.

“Pedían 500, les ofrecen 587 para empezar a negociar, y siguen sin querer sentarse”, resumió Iglesias, portavoz de Facenda del grupo socialista. A su juicio, la posición de la Xunta encierra una “contradicción aritmética” y deja a Galicia sin voz en un debate clave para sostener servicios como la sanidad, la educación o la dependencia.

Los socialistas defienden que Galicia debe acudir a la negociación con un modelo propio, centrado en sus singularidades: envejecimiento, dispersión de la población y coste real de prestación de los servicios públicos. “Para eso hay que entrar en la sala. Para eso hay que hacer política con mayúsculas, no política partidista”, señaló Iglesias.

Plan de trabajo

La crítica socialista tiene también un frente interno. La comisión de financiación del Parlamento gallego arrancó este martes después de haber sido aprobada por unanimidad, pero el PSdeG denuncia que el PP rechazó en bloque el plan de trabajo presentado por los socialistas. “No aceptaron ni una coma. Ni una”, lamentó Iglesias, que defendió que la propuesta había sido elaborada con expertos de dentro y fuera del partido.

El PSdeG vincula esa actitud con una estrategia de bloqueo: no negociar con el Estado y, al mismo tiempo, cerrar el paso en Galicia a cualquier propuesta alternativa. “El PP sigue sin modelo”, insisten los socialistas, que acusan a Rueda de anteponer la estrategia nacional de su partido a los intereses de la comunidad.

Financiación local

La financiación local fue otro de los ejes de la comparecencia. Lara Méndez denunció que los concellos gallegos llevan años asumiendo competencias que no les corresponden sin recibir recursos suficientes. Según los datos que atribuye a la FEGAMP, los ayuntamientos soportan más de 700 millones de euros al año en servicios impropios o derivados por la Xunta.

“El dinero que manda la Xunta llega condicionado. Hay que concursar para conseguirlo y es el Gobierno gallego quien decide cuál es su fin”, afirmó Méndez. La diputada defendió que los concellos necesitan fondos incondicionados para atender sus propias prioridades y no una relación de dependencia con la Administración autonómica.

Jornada del PSdeG

El PSdeG llevará este debate al Parlamento el próximo viernes 26 de junio con la jornada “Autogobierno inteligente y financiación gallega”, que se celebrará en la Sala do Rexurdimento coincidiendo con los 45 años del Estatuto de Autonomía de Galicia. El encuentro reunirá a expertos en derecho constitucional, economía y derecho financiero.

La primera mesa abordará el autogobierno gallego y la posible reforma estatutaria, con la participación de Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia, y Nieves Lagares, profesora de la USC. La segunda se centrará en la financiación de Galicia, con Joaquín Fernández Leiceaga, del Foro Económico de Galicia, y Begoña Villaverde, profesora de Derecho Financiero de la USC. El cierre correrá a cargo del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Con esta jornada, los socialistas buscan marcar perfil propio frente a la Xunta. Su mensaje político es claro: Galicia no puede reclamar más recursos y, al mismo tiempo, negarse a sentarse en la mesa donde se discute el reparto del dinero.