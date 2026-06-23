Muere una persona en Baleira (Lugo) tras volcar la pala giratoria que manejaba
Los Bomberos de Sarria y la Guardia Civil se desplazaron al lugar para intentar liberar al fallecido, confirmándose su muerte
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E. P.
Una persona ha fallecido este martes en el municipio lucense de Baleira tras volcar la pala giratoria que manejaba.
Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar poco después de las 14.00 horas y, por la información recibida en el servicio, una persona permanecía atrapada debajo de la pala giratoria, en Loureiro, en la parroquia de Martín.
El 112 dio aviso al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el punto. También acudieron los Bomberos de Sarria, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baleira.
Confirmado el fallecimiento de la víctima, los medios desplazados todavía trabajan en el lugar para liberar al fallecido.
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