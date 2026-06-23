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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Controlado el fuego de A Mezquita, con 50 hectáreas quemadas
La Consellería do Medio Rural ha informado esta mañana de que permanece controlado el fuego forestal que entró desde Portugal al municipio ourensano de A Mezquita y que arrasó unas 50 hectáreas, en el que se movilizaron un técnico, quince agentes, 25 brigadas, 16 camiones motobomba, cuatro palas mecánicas, siete aviones y siete helicópteros.
Galicia combate un incendio forestal en el Parque Natural das Fragas do Eume
Galicia combate este martes un incendio forestal declarado sobre las 5:30 de la mañana en el municipio de A Capela (A Coruña) que por el momento solo afecta a ocho hectáreas de superficie, pero todas ellas dentro del Parque Natural das Fragas do Eume.
La Consellería do Medio Rural ha informado de que para su extinción se han movilizado, por el momento, tres agentes, cuatro brigadas, cuatro camiones motobomba y una pala mecánica.
Este incendio se ha declarado en el mismo municipio que otro que empezó en la madrugada del domingo y que actualmente se encuentra controlado tras quemar unas 30 hectáreas.
En su extinción han participado, hasta el momento, dos técnicos, quince agentes, 24 brigadas, 26 camiones motobomba, una pala mecánica, tres helicópteros y dos aviones.
Patricia Pedrido Davila
Estabilizado el incendio de A Mezquita, que ya ha quemado 50 hectáreas
El incendio que a primera hora del domingo se adentró en el concello ourensano de A Mezquita desde Portugal está estabilizado tras quemar 50 hectáreas. La Consellería do Medio Rural indica que el territorio afectado por las llamas quedó acotado sobre las 22.15 horas de anoche. En su extinción han participado hasta ahora nueve agentes, 16 brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.
Javier Fraiz
Ourense abre el verano en niveles de calor y riesgo de incendio propios de agosto: «Agora arde en calquera época do ano»
Un incendio declarado de madrugada en zona fronteriza de Portugal se adentró en Galicia y ha arrasado 50 hectáreas en A Mezquita. El verano pasado el fuego afectó a más de 2.220 hectáreas, el 20% de este municipio ourensano. «A impresión é que volvemos estar nela e non se cambiou nada», lamenta el alcalde.
Elena Ocampo
«Los incendios forestales no conocen marcos»: la red comunal que ya frenó 14 conatos en el Baixo Miño sale al monte para adelantarse al fuego este verano
WhatsApp, todoterrenos con motobomba y patrullas vecinales y de comunidades de montes integran la primera gran red contra los fuegos de la comunidad en el Baixo Miño. El proyecto logró detectar y frenar 14 conatos durante la campaña de alto riesgo de incendios de 2025. La Xunta quiere extender «Ollos no Monte» a otras zonas de Galicia.
Este es el aspecto que presenta el incendio forestal de Monzalvos, en A Mezquita
En estos momentos trabajan en la extinción del fuego cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero.
La ola de calor activa los incendios en Galicia
La ola de calor bajo la que Galicia se encuentra este domingo, con más de un tercio de sus concellos en alerta roja, dispara la probabilidad de que se produzan incendios forestales. Por el momento, un fuego originado en Portugal ya ha cruzado la frontera con Galicia, afectando a la parroquia ourensana de Manzalvos, en A Mezquita.
Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego traspasó la frontera sobre las 7.18 de la mañana de este domingo, afectando ya a más de 20 hectáreas de la parroquia de Manzalvos. En estos momentos trabajan en la extinción del fuego cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero. Por el momento, no hay ninguna población en riesgo.
Por otro lado, en torno a las cuatro de la madrugada se detectó otro incendio en la localidad coruñesa de A Capela, que afecta ya a una veintena de hectáreas. Para su extinción se han movilizado un técnico, cinco agentes, siete brigadas, ocho motobombas, una pala y tres helicópteros.
Javier Fraiz
Del fuego a la inundación, las secuelas de los incendios: «Un solo queimado facilita unha riada; os lumes agravan o risco»
El doctor en Biología Serafín González es una de las voces más prestigiosas y autorizadas en el ámbito medioambiental. Este experimentado edafólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), preside la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Las riadas en Valdeorras y Viana do Bolo del pasado miércoles, en zonas asoladas por el fuego el pasado verano, han suscitado una reflexión en los últimos días, entre vecinos y autoridades, sobre los efectos a medio plazo de los incendios forestales, cuyo daño permanece más allá de los días críticos de la emergencia. «Un solo queimado é máis escuro, polo cal quece máis rápido e evapora a agua antes, polo que podería axudar a que se forme unha treboada», expone González. «Se nun solo queimado se danou moito contido de materia orgánica, pérdese unha gran capacidade de almacenar agua, a escorrentía vai máis rápido, co cal facilita a riada e o caudal punta».
Con la cautela que requiere una respuesta a sucesos inmediatos, González indica que «non sei se a riada se produciría se non houbera os lumes, pero está claro que estes lumes agravan o risco e a probabilidade de treboadas, e nun terreo espido aumentan sen ningunha dúbida a escorrentía e o caudal punta», indica. «As circunstancias apuntan a que agravou a magnitude das riadas. Ten toda a lóxica», añade.
El BNG urge a la Xunta a restaurar los montes gallegos tras las riadas para evitar nuevas catástrofes
Tras una semana complicada en parte de la comunidad, con las tormentas cebándose con los municipios de la zona oriental de la provincia de Ourense, el BNG exigió este sábado a la Xunta que agilice las labores de restauración hidrológico-forestal de los montes gallegos afectados por incendios para evitar nuevos episodios como las riadas que afectaron a dichos concellos.
Elena Ocampo
La «vacuna» de las borrascas se agota y el bosque gallego regresa a niveles de riesgo de incendio similares a los del verano pasado
El «agua extraíble relativa» en los bosques gallegos, el porcentaje a la que pueden acceder los árboles, ha pasado del 100% a la mitad en solo cuatro meses. Los primeros incendios registrados en Galicia, como los de Boborás y Padrón, anticipan una campaña de riesgo por la rápida pérdida de humedad por el calor y la falta de lluvias.
- El verano se adelanta y la primera posible ola de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados, tormentas con granizo y actividades en exterior canceladas
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- El presidente de la CiUG se despide defendiendo el trabajo de más de mil profesionales en la selectividad gallega y un sistema «que funciona y que mejora»
- Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto
- Hacienda obliga a otra veintena de concellos gallegos a corregir su desfase presupuestario por el aumento de los gastos
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