Más de 130 empresas se interesan por fabricar desde Galicia tecnología para el futuro acelerador del CERN

Galicia quiere colarse en la próxima gran máquina de la ciencia europea. No como espectadora, sino fabricando una de las piezas que podrían acabar formando parte del futuro colisionador de partículas del CERN, el gigantesco acelerador que se proyecta bajo la frontera entre Francia y Suiza y que está llamado a suceder al actual LHC en las próximas décadas.

El primer termómetro del interés empresarial ya está sobre la mesa: más de 130 empresas y agentes de I+D+i participaron este martes en Santiago en una jornada organizada en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, el IGFAE, para conocer qué necesitaría Galicia para fabricar un prototipo vinculado a ese futuro acelerador. De ellos, 53 representantes acudieron de forma presencial y cerca de 80 siguieron el encuentro por internet.

La cita sirvió para bajar a tierra un proyecto que, dicho en bruto, suena casi a ciencia ficción: construir tecnología gallega para una infraestructura científica de más de 90 kilómetros de circunferencia en el entorno de Ginebra. El CERN describe el Future Circular Collider como un túnel circular subterráneo de unos 91 kilómetros, situado entre 180 y 400 metros de profundidad bajo la Alta Saboya, Ain y el cantón suizo de Ginebra.

Abierta todavía la consulta

Lo que se busca ahora no es levantar el colisionador desde Galicia, sino demostrar que el tejido científico e industrial gallego puede fabricar un prototipo de alto nivel para esa futura máquina. El proceso está todavía en fase inicial: hasta el 9 de julio permanece abierta la consulta para que las empresas interesadas formalicen su candidatura y expliquen qué capacidades pueden aportar.

Detrás del intento están la Xunta, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia y la Universidade de Santiago a través del IGFAE, un centro mixto de la USC y la Xunta con una larga trayectoria de colaboración con el CERN. La jornada contó con la presencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; el secretario general del CDTI, Francisco Javier Pérez, y el director del IGFAE, Carlos Salgado.

El reto no está pensado para cualquier empresa. La Xunta detalla que las compañías interesadas trabajan en campos muy especializados: electromagnetismo, sistemas magnéticos, ultra alto vacío, recubrimientos especiales, mecánica de precisión, metrología, alineamiento, robótica, automatización, sensores, simulación avanzada, integración de sistemas complejos e industrialización. En otras palabras: tecnología de frontera para una máquina que necesita precisión extrema.

El siguiente paso será transformar ese interés en una compra pública innovadora, en modalidad de contratación precomercial, articulada por el CDTI. La consulta abierta servirá para medir qué tecnologías están ya lo bastante maduras y qué empresas pueden participar en el prototipado completo y la preindustrialización de una sección representativa del futuro colisionador.

Una gran oportunidad

La oportunidad tiene también una lectura industrial. Si Galicia logra entrar en esa carrera, el proyecto permitiría situar a empresas y centros tecnológicos gallegos en una cadena internacional de ciencia de gran escala, la misma que suele empujar avances después aplicables a otros sectores. La Xunta cita como posibles ámbitos de impacto los materiales superconductores, aceleradores y detectores con uso médico, energía o sistemas de transmisión eléctrica.

Rodríguez defendió que la respuesta empresarial demuestra que Galicia puede aspirar a participar en “un desafío mundial”. El proyecto llega además en un año simbólico para la física gallega: la investigadora Mar Capeáns, doctora en Física y vinculada al IGFAE y al CERN, recibirá este año la Medalla Castelao por su trayectoria científica.

El mensaje de fondo es claro: el futuro acelerador del CERN todavía está lejos, pero la carrera tecnológica ya ha empezado. Y Galicia intenta colocarse pronto en la parrilla de salida.