La Xunta dará ayudas de 150 euros para comedor escolar a familias con rentas de hasta 6.000 euros per cápita

La Xunta convocará este verano una nueva línea de ayudas para familias con hijos que utilizan el comedor escolar en Galicia. La medida, aprobada por el Consello, contará en esta primera convocatoria con un presupuesto de 2,8 millones de euros y permitirá conceder bolsas de 150 euros por alumno a hogares con rentas de hasta 6.000 euros per cápita.

La convocatoria está pensada para familias con hijos escolarizados en segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial que durante el curso 2025/26 hayan utilizado el servicio de comedor en centros sostenidos con fondos públicos, siempre que ese comedor no esté gestionado por la Xunta, ni de forma directa ni indirecta.

En la práctica, podrán solicitar estas ayudas las familias cuyos hijos hayan comido en comedores gestionados por ANPA, por concellos o en centros concertados. La Xunta calcula que esta primera convocatoria podrá beneficiar a unos 18.700 escolares en Galicia.

Quedan fuera de esta línea específica los alumnos que ya utilizan comedores dependientes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, ya que, según explica la Administración autonómica, estos estudiantes ya cuentan con otras medidas de apoyo, como bonificaciones o precios congelados.

Cuándo se puede pedir la ayuda

La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Galicia este viernes, según la previsión trasladada por la Xunta. El plazo de solicitud estará abierto entre el 6 de julio y el 6 de agosto.

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Cada familia deberá presentar una única solicitud para todos los hijos, hijas o menores tutelados que estén admitidos en el mismo centro docente.

Qué documentación hay que aportar

Entre la documentación requerida, las familias deberán presentar una declaración responsable de la entidad que gestiona el comedor escolar. En ese documento deberá constar que el alumno utilizó el comedor durante el curso, el número de días en que lo hizo, el precio diario del servicio, el importe total pagado y los datos del pagador.

Esta información será clave para acreditar el uso real del comedor y el gasto asumido por la familia.

Compatible con otras becas

Las ayudas de comedor serán compatibles con subvenciones concedidas por otras administraciones u organismos para la misma finalidad. Eso sí, la suma de todas las ayudas no podrá superar el coste total del servicio de comedor escolar.

Además, las familias que reciban otras bolsas o subvenciones deberán comunicarlo a la Xunta.

La ayuda se ampliará el próximo curso

La nueva línea de ayudas nace con vocación de ampliarse. Para el curso 2026/27, la Xunta prevé abrir un segundo tramo de apoyo para familias con rentas de entre 6.000 y 10.000 euros per cápita, que podrán recibir una ayuda de 100 euros.

La medida fue uno de los compromisos incluidos en el programa electoral del PPdeG y figura entre las principales novedades de los presupuestos gallegos de 2026.