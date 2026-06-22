Las urgencias de Ourense, al límite con la mitad de plazas vacantes: Sanidade abre una vía extraordinaria para captar médicos

La falta de médicos no solo satura la Atención Primaria. En el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) llevan meses en una situación crítica: de las 50 plazas de médico con las que cuenta, la mitad están vacantes. Y el Sergas no encuentra respuesta a los llamamientos que realiza para la cobertura temporal de estos puestos. Para solucionarlo, ha decidido incluir este servicio de emergencias entre los puestos catalogados como de difícil cobertura, lo que significa que podrán adjudicar las vacantes sin necesidad de oposición, simplemente con un concurso de méritos.

Para ello será necesario modificar la Lei 2/2022 de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura de personal estatutario con título especialista en Ciencias da Saúde. El Consello de la Xunta dio luz verde este lunes a esta reforma legislativa que se prevé llevar al Parlamento en julio.

Hasta ahora tenían la consideración de difícil cobertura los puestos de los hospitales comarcales de Galicia. Para ocupar una de estas plazas con carácter definitivo no es necesario pasar por un examen, basta con apuntarse y la Consellería de Sanidade adjudicará los puestos en base a los méritos de los aspirantes.

El servicio de Urgencias de Ourense pasa ahora a ser considerado también de «difícil cobertura». El Sergas explica que las necesidades en las emergencias del hospital ourensano se están cubriendo «con un gran esfuerzo del propio personal», con contratos de interinidad por acumulación de tareas y recurriendo a profesionales de otras áreas que prestan apoyo en el CHUO. Y aunque recurren a las listas de contratación para cubrir estas vacantes de forma temporal, en junio se ofrecieron seis puestos y solo se cubrió uno.

Por eso se abre una vía extraordinaria para la cobertura de estas vacantes: no solo se facilitará el acceso a una plaza, sino que la experiencia profesional en el servicio de Urgencias de Ourense computará el triple en futuros procesos selectivos y traslados.

Transporte sanitario

Por otro lado, el Consello de la Xunta autorizó el nuevo contrato de transporte sanitario urgente aéreo por 55,6 millones para los próximos ocho años. Galicia contará por primera vez con un helicóptero medicalizado del 061 disponible en horario nocturno.

La principal novedad del nuevo contrato será la incorporación de una aeronave con base en Santiago preparada para operar de noche y también en condiciones meteorológicas adversas. El nuevo contrato también supondrá un incremento de las horas anuales de prestación del servicio, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema público de emergencias sanitarias.