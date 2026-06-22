Redes sociales, ludopatía, videojuegos… ¿Qué pueden hacer las familias?

Con solo 10 y 11 años, los niños gallegos ya están suscritos en al menos tres plataformas, y eso a pesar de que aún no tienen la edad legal mínima —14 años, aunque el Gobierno quiera subirla a 16— para consentir el uso de datos personales en internet. Además, un 14% de los estudiantes de 10 a 20 años queda con extraños que conoció solo a través de la web. Esos son algunos de los datos que refleja para Galicia el estudio promovido por Unicef entre cien mil adolescentes de todo el Estado, un trabajo codirigido desde la comunidad, desde la Universidade de Santiago, por el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta.

Precisamente este especialista, uno de los sabios consultado por el Gobierno para el dictamen previo a la elaboración de la futura normativa que busca proteger a los menores en internet que aconseja 0 pantallas hasta los 6 años, integrará el programa que, bajo el título de «Menores e redes sociales» y con el eslogan «No hay bienestar sin bienestar digital», reflexionará sobre el fenómeno en una jornada cuya inscripción es gratuita hasta completar aforo. El evento se desarrollará este martes en la Facultade de Psicoloxía, de la Universidade de Santiago, y forma parte del proyecto Infancia digital, fruto de la colaboración entre Red.es, Unicef España, el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática y la USC.

El programa incluye la presentación del libro «Handbook of non-substance addictive behaviors» (que podría traducirse por «Manual de conductas adictivas no relacionadas con sustancias»), que, con la colaboración de más de 60 expertos internacionales en la materia, coordina Rial Boubeta. El volumen, financiado con fondos públicos y de libre acceso para todos los ciudadanos online, incluye un capítulo destinado al papel de las familias a nivel preventivo, según informan desde la USC, pero también se abordan en el trabajo aspectos teóricos, clínicos y epidemiológicos relacionados con las nuevas adicciones (redes sociales, videojuegos, ludopatía...) a los efectos sobre el neurodesarrollo del uso «intensivo» y temprano» de la tecnología, los videojuegos o la pornografía.

Evidencia científica y rol de las instituciones

Las jornadas, según explican sus promotores desde el folleto institucional, buscan «servir de espacio de reflexión y diálogo sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia», «proporcionar una base de conocimiento sólida» y fundamentada en la «evidencia científica para abordar esta problemática a nivel preventivo» y «analizar el papel que las diferentes administraciones e instituciones pueden asumir a corto y medio plazo». Están dirigidas tanto a profesionales de la salud y la educación como a estudiantes de esas disciplinas y a padres, madres y ciudadanos en general.

La organización del evento, que comprende también una conferencia de Jöel Billieux, experto internacional en redes sociales y jóvenes, y dos mesas redondas sobre «Regulación, educación y prevención» y «El papel de las administraciones», lo presenta como la materialización de la necesidad de una «reflexión seria y pausada» sobre el impacto tecnológico en la vida de las personas, en especial los más jóvenes. Al respecto, advierte que, «sin pretender demonizar la tecnología, la evidencia advierte que el uso cada vez más temprano, frecuente, intensivo y sin supervisión de algunas aplicaciones o plataformas digitales no resulta inocuo en la infancia y la adolescencia, mermando la salud física y mental, el desarrollo cognitivo y la convivencia escolar y familiar».

No es «justo», consideran los promotores, «responsabilizar» a los menores o a sus familias de esta «deriva». La industria, como ha señalado en este diario Antonio Rial Boubeta en otras ocasiones, «ha tratado muchas veces a los niños exclusivamente como clientes, en vez de como personas vulnerables a las que se debe proteger».