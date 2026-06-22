El negocio hotelero en Galicia alcanza cifras de récord en ingresos y rentabilidad, incluso con los precios más bajos de España

Galicia cerró el primer cuatrimestre del año con una fotografía turística que ofrece una doble lectura. Los alojamientos colectivos —desde hoteles hasta albergues— recibieron menos viajeros que en el mismo periodo de 2025, pero registraron más noches, elevaron la estancia media y permitieron al sector hotelero alcanzar máximos históricos de ingresos. Unos niveles que han sido posibles también porque nunca antes ni las tarifas ni la rentabilidad habían sido tan altas en Galicia. Sin embargo, pese a esta ‘escalada’, tanto los precios por habitación como la rentabilidad que dejan son todavía los más bajos de España. En ninguna otra comunidad autónoma es tan barato el alojamiento turístico.

El informe elaborado por al Axencia Turismo de Galicia (perteneciente a la Xunta) correspondiente al primer cuatrimestre cifra en 2,42 millones las pernoctaciones en el conjunto de establecimientos —hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, cámpings, casas rurales y albergues—, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al año anterior. La cifra marca el nivel más alto de la serie para los cuatro primeros meses de un año. No obstante, esta mejora se produce con una caída del 1,2% en el número de viajeros alojados, que levemente hasta 1,36 millones, de modo que el crecimiento se explica por una estancia media algo más prolongada, que sube un 4,7% y se sitúa en 1,78 noches.

El sector hotelero (frente los albergues, casas rurales o campings) es el principal beneficiado de esta evolución. La tarifa media diaria alcanzó los 66,6 euros entre enero y abril, un 5,5% más que un año antes y un 25% por encima del nivel de 2019 (antes de la pandemia). Se trata del valor más elevado de la serie histórica gallega para este periodo. Este alza de los precios junto con una mayor demanda llevó también a la cifra más alta rentabilidad, pues el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), alcanzó los 25,3 euros, un 8,9% más que en 2025 y un 42% por encima de la referencia previa a la pandemia.

Y este comportamiento se trasladó directamente al negocio del sector. Los ingresos hoteleros estimados por habitación ocupada alcanzaron los 82,5 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, un 7,5% más que en 2025 y un 33% por encima de 2019. Es la primera vez que Galicia supera la barrera de los 80 millones en el primer cuatrimestre, según destaca la agencia de la Xunta.

Con todo, el aumento de tarifas y de rentabilidad en Galicia en el sector hotelero sigue encajado en una estructura de precios muy baja en comparación con todos los demás destinos turísticos de España. De hecho, ocupa la última posición.

El propio balance advierte sobre esta situación pese a situarse en máximos internos tanto las tarifas medias como los niveles de rentabilidad hotelera de Galicia. Canarias, por ejemplo, marca la referencia opuesta, con 154 euros de precio medio por habitación ocupada y una rentabilidad 129,5 euros en el mismo periodo.

La demanda también deja señales de cambio en su composición. El turismo de origen estatal concentra el 72% de las pernoctaciones en alojamientos colectivos, repartido entre el mercado interno gallego, con 716.473 noches, y los visitantes procedentes del resto de España, con algo más de un millón. El turismo internacional supone ya el 28,5% del total, con cerca de 688.000 pernoctaciones, y alcanza máximos históricos tanto en volumen como en peso dentro del primer cuatrimestre.

Portugal continúa como principal mercado internacional para Galicia, con algo más de 100.000 pernoctaciones, por delante de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia. Dentro del mercado español, Madrid se mantiene como principal emisor externo, con 222.000 noches hoteleras y el 11,3% del total de la demanda, seguido de Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Asturias.