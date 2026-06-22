Medio Rural pide al Ministerio que defienda ante la UE aplicar fitosanitarios con dron contra el gusano del maíz

La Consellería do Medio Rural reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que intensifique ante la Unión Europea las gestiones para autorizar más tratamientos fitosanitarios que puedan aplicarse por vía aérea, especialmente mediante drones, frente al gusano defoliador del maíz.

El departamento autonómico considera urgente avanzar en esta vía para facilitar la lucha contra una plaga que afecta a uno de los principales cultivos forrajeros de Galicia y, por tanto, a la base alimentaria de buena parte de la ganadería.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, trasladó este lunes esta demanda tras mantener una reunión con representantes de Uniones Agrarias, en la que se analizó la incidencia de este invertebrado en las plantaciones gallegas. En el encuentro participó también el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

Medio Rural anima, en primer lugar, a los productores a utilizar los productos fitosanitarios actualmente autorizados siempre que resulte necesario, con el objetivo de contener el avance de la plaga. No obstante, la Xunta insiste en que la respuesta será más eficaz si se amplía el abanico de tratamientos autorizados para su aplicación aérea. En este sentido, Gómez subrayó que el empleo de drones permite reducir de forma considerable los costes de producción, mejora la eficiencia de las aplicaciones y evita los daños que pueden provocar los medios mecánicos cuando el maíz ya presenta un elevado grado de crecimiento.

Un momento de la reunión de miembros de Unións Agrarias con la conselleira María José Gómez. / Fdv

La conselleira recordó que esta petición ya fue trasladada en reiteradas ocasiones al Ministerio y defendió que el Gobierno central debe acelerar las negociaciones en el ámbito comunitario para que el sector disponga de herramientas adaptadas a la realidad del cultivo.

Trampas con feromonas

Además, Gómez reclamó que los seguros agrarios incorporen la cobertura de los daños provocados por el gusano defoliador del maíz, del mismo modo que la Xunta ya lo ha solicitado para otras enfermedades emergentes como el mildio en la vid o la dermatosis nodular que afecta a las vacas. En este contexto, recordó que el Diario Oficial de Galicia publicó la pasada semana la ampliación en 1,5 millones de euros de las ayudas para la contratación de pólizas, hasta alcanzar los 11 millones este año.

La Xunta mantiene también una red de vigilancia con alrededor de una treintena de trampas de feromonas distribuidas por la comunidad, principalmente en la provincia de A Coruña, para detectar la presencia de la plaga. Medio Rural prevé reforzar este dispositivo con más trampas para capturar ejemplares y frenar su expansión.