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El mapa del eucalipto en Galicia: treinta concellos concentran un tercio de toda la superficie plantada

Su cultivo creció en toda la comunidad autónoma en los dos últimos años, pero su mayor expansión se registró por las provincias de A Coruña y Lugo

En Pontevedra el ayuntamiento con más eucaliptales es A Estrada, con 4.800 hectáreas

Plantaciones de eucaliptos en el Deza.

Plantaciones de eucaliptos en el Deza. / FDV

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Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

Ni siquiera una moratoria a la plantación de nuevos eucaliptales ha sido capaz de frenar la propagación de esta especie por el territorio gallego. Ocupa ya un tercio de la superficie arbolada de Galicia: más de 438.000 hectáreas. Su extensión ha aumentado en todos los distritos forestales, pero la concentración de eucaliptos sigue siendo mayor en el norte de la comunidad. De hecho, un tercio de todas las plantaciones se localizan en solo treinta concellos.

Así lo refleja el último Inventario Forestal Continuo, con datos de 2024, que permite ahora visualizar la cobertura forestal de Galicia por zonas y concellos. Los treinta concellos que concentran más eucaliptales están situados mayoritariamente en A Coruña (18) y Lugo (11). Solo se cuela en esta lista un municipio de Pontevedra: A Estrada, con 4.800 hectáreas de eucalipto.

A Coruña es la provincia donde más predomina esta especie. Tiene 236.669 hectáreas. A la cabeza está el concello de Ortigueira, con casi 11.400 hectáreas, seguido de Oza-Cesuras, O Pino, Coristanco, San Sadurniño, Carballo, Santiago, Vimianzo, As Pontes, Santa Comba, Muxía, Ordes, Monfero, Valdoviño, Cedeira, Aranga, Tordoia y Cerdido.

En Lugo hay 123.481 hectáreas de eucaliptos y los once concellos con más superficie plantada con esta especie son Ourol, A Pontenova, Foz, Viveiro, Xove, Ribadeo, Cervo, Mondoñedo, Trabada, O Vicedo y O Valadouro.

Tras las provincias de A Coruña y Lugo, se sitúa Pontevedra, que tiene 74.025 hectáreas plantadas con esta especie. La mayor concentración está en A Estrada y en la propia ciudad del Lérez, con 2.834 hectáreas.

Por el contrario, la presencia de eucaliptales en Ourense es muy pequeña: solo 3.900 hectáreas. Es decir, solo en el concello de Ortigueira hay casi tres veces más superficie plantada con esta especie que en toda la provincia ourensana.

Evolución

Sin embargo, ninguna zona se ha librado del incremento de eucaliptales en los últimos dos años. En Galicia la superficie cubierta por este árbol creció en 25.000 hectáreas. El 45 por ciento de este aumento se registró en la provincia de A Coruña (11.200 hectáreas más), seguido de Lugo (9.000 hectáreas más). Pero el eucalipto se expandió también en Pontevedra, con una subida de 4.100 hectáreas, e incluso en Ourense, con 615 hectáreas más.

Si se analiza la propagación de esta especie por distritos, destacan cuatro donde hubo un mayor incremento en números absolutos y que concentran la mitad de las 25.000 nuevas hectáreas registradas en este periodo de dos años que analiza el Inventario Forestal Continuo. Así, en Santiago-Meseta interior los cultivos de eucaliptales crecieron en 4.679 hectáreas. En Lugo-Sarria se plantaron 3.256 hectáreas más y en Bergantiños-Mariñas coruñesas y la zona de Terra Chá se superaron también las 3.000 nuevas hectáreas cultivadas en solo dos años.

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