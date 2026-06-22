Galicia se prepara para el San Juan con llamamiento a la prevención y amplio dispositivo de seguridad

Los ayuntamientos gallegos ultiman estos días los preparativos para la celebración de la noche de San Juan con llamamiento a la prevención y amplios dispositivos de vigilancia, incluido el uso de drones en algunos casos. Mientras, a la espera de cómo esté el precio de la sardina en fechas próximas, se apunta, desde los establecimientos que la comercializan, a cantidad y calidad.

Aunque desde las ciudades hasta otros rincones más pequeños de Galicia esta 'fiesta del fuego' es una tradición que no se deja de celebrar, sea en un ambiente familiar o más fiestero, uno de los lugares donde se promueve con especial énfasis es en A Coruña, en la que está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero también en otras localidades como en Carballo.

En general, los consistorios ya han publicado los bandos municipales que especifican las normas generales para el encendido de hogueras y la celebración de sardiñadas o churrascadas. Esto bajo la supervisión de un dispositivo integrado, en la ciudad herculina, por unas mil personas, entre ellos un grupo de rescate acuático.

En ella, el baño estará prohibido en los arenales a partir de las 22.00 horas y hasta las 09.00 horas del día siguiente, con espacios habilitados para personas con movilidad reducida: uno en Riazor y otro en Oza. El suministro de madera comenzará con la descarga de los seis tráilers movilizados ya a partir de la madrugada del día 23. Entre las 19.00 y las 23.00 horas, se repartirán 120 toneladas de leña.

Material prohibido

Como otros años, en general, los municipios recuerdan que no estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para prender las hogueras. Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, madera lacada, goma espuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos.

No se permitirá el acceso a playas con muebles, con objetos voluminosos ni con madera que lleve puntas o clavos. Esto con prohibición de quemar plásticos, latas, botellas, materiales con PVC o similares, así como de echar aerosoles, aceites o líquidos, entre otros elementos.

Requisitos

La obligación de comunicación previa es otra de las características de esta festividad, sea de particulares o de establecimientos, con plazo que ha terminado en esta semana en algunos casos. Distancia mínima de doce metros respecto a edificaciones, árboles o vehículos o un diámetro máximo de zona de combustión de cuatro metros y de altura de dos metros son otros de los requisitos planteados.

La ciudad herculina, el pasado año, durante la celebración de San Juan / M. Dylan

Así, en Vigo los elementos de la hoguera deben estar colocados con dos días naturales de antelación a su quema para que el servicio de extinción de incendios pueda llevar a cabo la inspección, revisión y control con antelación.

En Pontevedra, tendrán que distar un mínimo de 15 metros a las edificiones y árboles y con un diámetro las hogueras de cuatro metros de ancho con un altura máxima de dos metros como en otros lugares. La hora límite de celebración será hasta las cuatro de la madrugada.

Drones y otras medidas

Mientras, en alguna localidad se ha optado por el uso de drones para incrementar la vigilancia. Este el caso de Nigrán donde, a los vehículos aéreos del año pasado, se unirá otro capaz de detectar, identificar y localizar a posibles delincuentes en tiempo real.

Cavar agujeros en la arena y acceder a ella con palas o leña volverá a ser sancionado con multas que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros si son infracciones leves y hasta los 200.000 euros si son graves, recuerdan desde el ayuntamiento que precisan que habrá, además, 200 efectivos de seguridad y protección civil. Al mismo tiempo, un equipo de sensibilización recorrerá la zona, repartiendo bolsas de basura y recordando a la población las restricciones.

Esto como en otros municipios. Así en la ciudad herculina se ha unido el sector del ocio nocturno, el consistorio y las asociaciones vecinales para promover una campaña de concienciación con el lema 'En San Juan limpiar las playas es ser de primera' de cara a promover conductas cívicas.

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En esta ciudad, los operativos de limpieza, integrados por más de 300 efectivos, comenzarán con la recogida de residuos en los arenales y el paseo marítimo a partir de las 6.00 horas del día 24, momento en el que las playas deben quedar desalojadas.