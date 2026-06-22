Galicia celebra el respaldo autonómico al informe que avala el buen estado de conservación del lobo

La Xunta celebró este lunes el respaldo mayoritario de las comunidades autónomas españolas al informe que concluye que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable en España.

El documento, debatido en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, supone un paso clave para revisar el actual régimen de protección de la especie y abre la puerta, conforme a la legislación vigente, a recuperar su gestión cinegética en determinados territorios.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participó en una reunión marcada por el enfrentamiento entre buena parte de las autonomías y el Ministerio para la Transición Ecológica. Para la Xunta, el resultado confirma que los datos remitidos por las comunidades eran correctos, respondían a la realidad de la especie y desmontan la tesis de que el lobo deba mantenerse bajo una protección especial en todo el territorio.

El informe salió adelante con el apoyo de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Euskadi y Castilla-La Mancha se abstuvieron, mientras que el Gobierno central y Cataluña votaron en contra, alegando supuestos errores formales en el documento, aunque sin rebatir la conclusión principal: que el estado de conservación de la especie es favorable.

La votación desbloquea el informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva Hábitats y el estado de distintas especies protegidas.

El documento del lobo formaba parte de un paquete más amplio que incluía informes sobre otras 37 especies. La Xunta reprocha al Ministerio que haya retrasado durante casi un año una decisión que, a su juicio, ya contaba con respaldo técnico y autonómico, hasta el punto de exponer a España a un posible expediente sancionador por incumplir los plazos europeos.

Vázquez defendió que el informe del lobo fue elaborado por los mismos equipos técnicos y con la misma metodología que el resto de documentos analizados, que no fueron cuestionados por el Ejecutivo central.

La conselleira ya había elevado el tono en mayo al calificar la situación de «insólita e inédita», después de que el Ministerio sometiese a revisión pública los datos sobre el lobo mientras aceptaba sin objeciones la información relativa a otras especies.

La Conferencia Sectorial también dejó abierto otro frente para Galicia: la reforma del Reglamento General de Costas. La Xunta, junto a varias comunidades, intentó incluir este asunto en el orden del día para reclamar una reunión urgente y pedir la suspensión de la tramitación del real decreto. El Ministerio rechazó incorporarlo por falta de margen para distribuir la documentación, aunque finalmente se comprometió a convocar una sectorial monográfica. Por ahora, no hay fecha ni compromiso de paralizar la reforma.