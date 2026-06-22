Alfonso Rueda exige «reciprocidad» a Díaz Ayuso para cofinanciar los descuentos del transporte en Madrid

El pasado viernes la Xunta recibió una carta de la Comunidad de Madrid en la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso invitaba al Gobierno gallego a negociar un convenio para cofinanciar las bonificaciones en el transporte público de los residentes gallegos que utilizan habitualmente la red madrileña de metro y autobuses. La iniciativa llega después de que el Gobierno madrileño anunciase que el nuevo sistema de descuentos estará vinculado al empadronamiento en la región y plantease que las autonomías de origen de los usuarios contribuyan económicamente a financiar las bonificaciones que reciben sus residentes cuando utilizan los servicios de metro, autobús y Cercanías en la capital.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó este lunes —en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego— la recepción de la misiva y reconoció su sorpresa por la forma en la que se planteó la iniciativa. Según explicó, la Xunta tuvo conocimiento de ella a través de los medios de comunicación antes de recibir la comunicación oficial de la Comunidad de Madrid. «Estas cosas hay maneras de hablarlas», afeó Rueda.

Pese a ello, el presidente gallego evitó rechazar la propuesta y se mostró dispuesto a estudiar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo madrileño. No obstante, dejó claro que cualquier negociación estará condicionada a la existencia de un trato recíproco entre ambas administraciones. «Hay madrileños, sobre todo en verano, que utilizan el transporte público gallego y gozan de los descuentos», sostuvo Alfonso Rueda, quien recordó que, por ejemplo, tanto los menores de 21 años como los mayores de 65 tienen bonificados al 100 % sus viajes en los autobuses de línea autonómicos. Unas ayudas que, subrayó, pueden ser utilizadas con independencia del lugar de empadronamiento y están financiadas íntegramente por la Xunta.

«Si llegamos a algún acuerdo tendrá que ser en condiciones de reciprocidad», afirmó el presidente autonómico. A su juicio, si Galicia debe contribuir a financiar las bonificaciones de las que disfrutan los residentes gallegos en el transporte público madrileño, la Comunidad de Madrid también debería asumir parte del coste de los descuentos que reciben los madrileños cuando utilizan los servicios de transporte subvencionados por la Xunta.

Castilla y León se abre a estudiar la propuesta

La respuesta del mandatario gallego se produce mientras otras comunidades autónomas, también gobernadas por el PP, han mostrado una mayor receptividad hacia la iniciativa impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Es el caso de Castilla y León, cuyo Ejecutivo ha expresado públicamente su disposición a estudiar fórmulas de colaboración con Madrid para facilitar la aplicación del nuevo sistema de bonificaciones.

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El debate gira en torno a cómo financiar las ayudas al transporte en un contexto de creciente movilidad entre comunidades. Desde la Xunta sostienen que cualquier mecanismo de compensación económica debe contemplar los desplazamientos en ambos sentidos para garantizar un tratamiento equivalente entre administraciones y evitar que una comunidad asuma costes sin recibir una contraprestación similar.