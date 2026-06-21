La ola de calor activa los incendios forestales en Galicia: un fuego originado en Portugal pasa la frontera en Ourense y otro quema ya 20 hectáreas en A Capela

La ola de calor bajo la que Galicia se encuentra este domingo, con más de un tercio de sus concellos en alerta roja, dispara la probabilidad de que se produzan incendios forestales. Por el momento, un fuego originado en Portugal ya ha cruzado la frontera con Galicia, afectando a la parroquia ourensana de Manzalvos, en A Mezquita.

Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego traspasó la frontera sobre las 7.18 de la mañana de este domingo, afectando ya a más de 20 hectáreas de la parroquia de Manzalvos. En estos momentos trabajan en la extinción del fuego cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero. Por el momento, no hay ninguna población en riesgo.

Por otro lado, en torno a las cuatro de la madrugada se detectó otro incendio en la localidad coruñesa de A Capela, que afecta ya a una veintena de hectáreas. Para su extinción se han movilizado un técnico, cinco agentes, siete brigadas, ocho motobombas, una pala y tres helicópteros.

Del mismo modo, permanece todavía sin extinguir, aunque ya está controlado desde hace días, el fuego que afectó al lugar de Herbón, en el ayuntamiento coruñés de Padrón, iniciado el pasado 12 de junio y que arrasó unas trescientas cincuenta hectáreas de terreno.

Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.