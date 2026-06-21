Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol
El 061 confirmó el fallecimiento de la mujer debido al fuerte golpe recibido tras la caída por el acantilado
E. P.
Una mujer ha muerte este domingo tras caer por un acantilado del cabo Prior, en Ferrol. Un amplio dispositivo se ha encargado de rescatarla y atenderla, aunque finalmente el 061 ha confirmado su muerte, que liga al fuerte golpe ocasionado por la caída.
Un particular avisó a la central de emergencias en torno a las 11.00 horas para pedir ayuda. En su llamada, indicó que una mujer había caído por este acantilado, por la parte de abajo de Cabo Prior, en Covas. En base a su relato, «tras la caída fue golpeada contra las rocas y no había manera de acceder a ella».
Hasta el lugar acudieron de inmediato profesionales del 061 y de Salvamento Marítimo. Según fuentes de este servicio, en un primer momento, fue atendida en la parte de abajo del acantilado, a donde no pueden acceder los vehículos --solo las personas--. Un helicóptero se encargó de trasladar a la víctima al entorno del faro, donde le esperaba la ambulancia. Finalmente, el 061 confirmó su fallecimiento.
También recibieron el aviso de lo sucedido los Bomberos de Ferrol, el Servizo de Gardacostas de Galicia y agentes de la Policía Nacional y Local.
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Nueva PAU en Galicia: la Xunta propone una segunda revisión para cada examen elaborado y más docentes de secundaria en los grupos de trabajo
- El verano se adelanta y la primera posible ola de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados, tormentas con granizo y actividades en exterior canceladas
- Este es el calendario escolar definitivo del curso 2026/27 de Galicia
- Balance térmico en Galicia: de achicharrarse el sábado al aviso amarillo por tormentas con granizo este domingo
- Galicia vive una segunda jornada abrasadora con temperaturas de hasta 38 grados y tormentas en el sureste
- La viguesa Natalia Botana, nueva presidenta de Portos de Galicia