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Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol

El 061 confirmó el fallecimiento de la mujer debido al fuerte golpe recibido tras la caída por el acantilado

Central Emerxencias 112 Galicia.

Central Emerxencias 112 Galicia. / Xoán Álvarez

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E. P.

Una mujer ha muerte este domingo tras caer por un acantilado del cabo Prior, en Ferrol. Un amplio dispositivo se ha encargado de rescatarla y atenderla, aunque finalmente el 061 ha confirmado su muerte, que liga al fuerte golpe ocasionado por la caída.

Un particular avisó a la central de emergencias en torno a las 11.00 horas para pedir ayuda. En su llamada, indicó que una mujer había caído por este acantilado, por la parte de abajo de Cabo Prior, en Covas. En base a su relato, «tras la caída fue golpeada contra las rocas y no había manera de acceder a ella».

Hasta el lugar acudieron de inmediato profesionales del 061 y de Salvamento Marítimo. Según fuentes de este servicio, en un primer momento, fue atendida en la parte de abajo del acantilado, a donde no pueden acceder los vehículos --solo las personas--. Un helicóptero se encargó de trasladar a la víctima al entorno del faro, donde le esperaba la ambulancia. Finalmente, el 061 confirmó su fallecimiento.

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También recibieron el aviso de lo sucedido los Bomberos de Ferrol, el Servizo de Gardacostas de Galicia y agentes de la Policía Nacional y Local.

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