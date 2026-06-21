Transferencia
La ley para el traspaso de la AP-9 a Galicia encara esta semana su recta final en el Congreso
PSOE, BNG y Sumar pactaron un texto para desbloquear la transferencia que el PP rechaza por la carga económica que supondrá
R. S.
El pleno del Congreso de esta semana debatirá y votará la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.
El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, pero se mantenía bloqueada hasta que hace unas semanas llegaron a un acuerdo PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta. La consecuencia es que el PP se demarca por completo del traspaso, alegando que el nuevo texto de la transferencia no se parece en nada al aprobado inicialmente en la Cámara autonómica y que, de hacer así, trasladará a la comunidad gallega una importante carga económica, sobre todo si la UE declara ilegal la prórroga de la concesión a Audasa aprobada por el Gobierno de Aznar y hay que indemnizar a la empresa.
Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación con la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.
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