Juristas y entidades sociales alertan de las carencias de la ley de discapacidad tras cinco años de aplicación

Juristas, notarios, fiscales, magistrados y representantes de entidades sociales han puesto sobre la mesa las carencias y disfunciones de la legislación sobre atención a las personas con discapacidad, una normativa que supuso un cambio de paradigma, pero cuya aplicación práctica está generando efectos no deseados en ámbitos como las prestaciones, los apoyos profesionales o los ingresos involuntarios.

El análisis se produjo en las jornadas Os dereitos fundamentais das persoas con discapacidade, celebradas esta semana en el Parlamento de Galicia y organizadas por el Colegio Notarial de Galicia y la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. El encuentro reunió al Foro de Discapacidad de Galicia, creado en 2024 e integrado por representantes del ámbito jurídico, social, de las administraciones y del tercer sector.

El decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño, destacó que la reunión permitió revisar no solo las aportaciones de la Ley 8/21, sino también las deficiencias detectadas tras casi cinco años de vigencia. La norma, recordó, supuso un “cambio de paradigma” al dejar atrás la incapacitación tradicional y avanzar hacia un modelo basado en la autonomía de la voluntad y en la toma de decisiones con apoyos.

Uno de los asuntos centrales fue la guarda de hecho, el apoyo informal que familiares o allegados prestan a personas con discapacidad sin nombramiento formal o judicial. La fiscal de sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, advirtió de la falta de concienciación por parte de administraciones públicas y empresas, así como del exceso de papeleo y formalidades innecesarias.

La notaria Inmaculada Espiñeira abordó los aspectos legales de esta figura, incluida la posibilidad de acreditarla mediante un acta de notoriedad, y agradeció la flexibilidad mostrada por los jueces en la interpretación de la ley. Por su parte, el magistrado delegado de discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Galicia, Germán Serrano, citó resoluciones que avalan la figura del guardador para proteger derechos, pensiones y contratos de la persona asistida.

Ley sin dotación económica

Las entidades sociales incidieron en los efectos colaterales negativos de la aplicación de la ley. Los representantes de Fademga Plena Inclusión Galicia, Miguel López, y de la asociación Líber, Luis Gonzaga, criticaron que la norma no tenga suficientemente en cuenta la realidad heterogénea del colectivo, especialmente en los casos de discapacidad intelectual. También señalaron que, aunque la ley exige apoyos de calidad, no contempla ayudas económicas para financiar esos servicios profesionales, trasladando una carga muchas veces insostenible a las familias.

Ambos advirtieron además de que la aplicación de la norma por parte de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria está provocando la pérdida de prestaciones, ayudas y beneficios fiscales. La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro Girona, resumió el desajuste con una frase contundente: “a ningún jurista le puede caber en la cabeza que una administración prive a alguien de un derecho adquirido”.

El notario José Luis Espinosa coincidió en ese diagnóstico y señaló que, después de cinco años, una reforma de este alcance “debería comportar una adaptación legislativa más amplia que no se ha realizado”.

Otro de los puntos más críticos fue el de los ingresos involuntarios psiquiátricos o residenciales. Gonzalo López Ebri, patrón de la Fundación Aequitas y coordinador de los foros autonómicos de discapacidad, denunció la histórica desprotección jurídica en este ámbito y censuró que la privación de libertad de estas personas se regule en un solo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin rango de ley orgánica y sin garantías como la asistencia letrada previa al ingreso involuntario, “algo que sería impensable en el ámbito penal”.

López Ebri alertó también del “desamparo patrimonial en el ingreso residencial”, ya que el control judicial se limita a autorizar el ingreso, pero no protege suficientemente la vivienda, las cuentas o los enseres de la persona afectada, lo que puede favorecer situaciones de expolio por parte de terceros.

Las jornadas concluyeron con un debate sobre la función notarial y la seguridad jurídica, en el que participaron, junto a Castro Girona, el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelber; el fiscal delegado de Protección de Personas Mayores y con Discapacidad Santiago Miguel, y el director adjunto de Aequitas, Francisco González, como moderador.

La directora de Aequitas subrayó el papel del notariado para dar forma jurídica a la voluntad de la persona y garantizar el ejercicio seguro de sus derechos sin necesidad de acudir siempre a la vía judicial. Los ponentes coincidieron en la importancia de evitar soluciones legales “estándar” o de “talla única”, ya que cada persona y cada discapacidad requieren un “traje a medida”. Cualquier medida que no esté personalizada, concluyeron, “es potencialmente injusta o ineficaz”.

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La apertura de las jornadas corrió a cargo del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel A. Santalices, acompañado por Carmen Eiró, fiscala superior de Galicia; Germán Serrano, magistrado delegado del CGPJ en Galicia; Jorge Prades, vicepresidente del Consejo General del Notariado; y José María Graíño, decano del Colegio Notarial de Galicia.