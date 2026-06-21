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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Javier Fraiz
Del fuego a la inundación, las secuelas de los incendios: «Un solo queimado facilita unha riada; os lumes agravan o risco»
El doctor en Biología Serafín González es una de las voces más prestigiosas y autorizadas en el ámbito medioambiental. Este experimentado edafólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), preside la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Las riadas en Valdeorras y Viana do Bolo del pasado miércoles, en zonas asoladas por el fuego el pasado verano, han suscitado una reflexión en los últimos días, entre vecinos y autoridades, sobre los efectos a medio plazo de los incendios forestales, cuyo daño permanece más allá de los días críticos de la emergencia. «Un solo queimado é máis escuro, polo cal quece máis rápido e evapora a agua antes, polo que podería axudar a que se forme unha treboada», expone González. «Se nun solo queimado se danou moito contido de materia orgánica, pérdese unha gran capacidade de almacenar agua, a escorrentía vai máis rápido, co cal facilita a riada e o caudal punta».
Con la cautela que requiere una respuesta a sucesos inmediatos, González indica que «non sei se a riada se produciría se non houbera os lumes, pero está claro que estes lumes agravan o risco e a probabilidade de treboadas, e nun terreo espido aumentan sen ningunha dúbida a escorrentía e o caudal punta», indica. «As circunstancias apuntan a que agravou a magnitude das riadas. Ten toda a lóxica», añade.
El BNG urge a la Xunta a restaurar los montes gallegos tras las riadas para evitar nuevas catástrofes
Tras una semana complicada en parte de la comunidad, con las tormentas cebándose con los municipios de la zona oriental de la provincia de Ourense, el BNG exigió este sábado a la Xunta que agilice las labores de restauración hidrológico-forestal de los montes gallegos afectados por incendios para evitar nuevos episodios como las riadas que afectaron a dichos concellos.
Elena Ocampo
La «vacuna» de las borrascas se agota y el bosque gallego regresa a niveles de riesgo de incendio similares a los del verano pasado
El «agua extraíble relativa» en los bosques gallegos, el porcentaje a la que pueden acceder los árboles, ha pasado del 100% a la mitad en solo cuatro meses. Los primeros incendios registrados en Galicia, como los de Boborás y Padrón, anticipan una campaña de riesgo por la rápida pérdida de humedad por el calor y la falta de lluvias.
Ana López
Vacas cachenas, GPS y padrinos para la gestión del monte de Lourizán
En unas 40 hectáreas de los montes comunales de Lourizán, un grupo de vecinos ha puesto en marcha un proyecto de silvopastoreo que combina prevención de incendios, recuperación de una raza autóctona, economía local y tecnología. La iniciativa, impulsada por Iván Pérez junto a otros residentes de la parroquia, introduce vacas cachenas para controlar la biomasa y recuperar el uso ganadero del monte, pero con una particularidad, ya que los animales se manejan mediante collares GPS y vallado virtual.
Iván Pérez, vinculado desde hace dos décadas al dispositivo de prevención y extinción de incendios y desde hace diez años a la gestión forestal (fue el presidente de la Mancomunidade de Montes de Pontevedra y forma parte del colectivo Savia Nova, de defensa y puesta en valor del medio natural), insiste en que su objetivo no es convertirse en ganadero, sino desarrollar un proyecto demostrativo. «Lo que quiero es educar con el ejemplo, haciendo un proyecto demostrativo de cómo podemos intervenir en el monte de la manera más eficiente posible», explica en una visita de FARO a los terrenos en los que se encuentran estas vacas cachenas.
El Gobierno visita los efectos de las tormentas en Ourense y ofrece ayudas si la Xunta declara la situación de emergencia
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, mostró hoy su apoyo al municipio de Viana do Bolo que sufrió daños causados por las tormentas registradas en las últimas horas. Junto al alcalde, Germán García-Ávila, el subdelegado visitó este jueves el núcleo de Bouza, uno de los más afectados por los arrastres.
El representante del ejecutivo central informó al regidor de los procedimientosque deben seguir para acceder a las ayudas habilitadas por el Estado para paliar los daños ocasionados por las tormentas. Además, abordaron las posibles soluciones a la falta de agua potable provocada por las riadas que afectaron al municipio ourensano. Santos explicó que el primer paso para activar estos mecanismos es que la Xunta de Galicia declare la situación de emergencia, requisito necesario para poder iniciar los trámites ante esta emergencia de protección civil.
Mateo Garrido Triñanes
Cuando los incendios cambian el viento a su favor: así ayudará un simulador a combatir los fuegos más extremos
Los grandes incendios forestales plantean un desafío cada vez más complejo para los equipos de extinción. Tal y como explicaba la pasada semana, en las jornadas USE4FOREST, el jefe de área del SPIG, Francisco Losada, la elevada intensidad de las llamas obliga, en muchas ocasiones, a los brigadistas a renunciar al ataque directo sobre las llamas y a esperar «ventanas de oportunidad» que permitan actuar con seguridad y eficacia. Una orografía más propicia, una barrera natural o un cambio en las condiciones meteorológicas pueden convertirse en factores decisivos para contener un incendio que avanza fuera de control.
Los últimos avances, explicados en esta noticia.
Javier Fraiz
Aldeas ourensanas golpeadas por las riadas: «É desastroso, os danos son incalculables»
Toneladas de piedras, lodo y madera corrieron en torrente tras las fuertes precipitaciones tormentosas del miércoles por la tarde en la montaña de Ourense, con especial furia en Viana do Bolo, con intensidad también en Vilamartín de Valdeorras. En el primer municipio, la zona cero del suceso, A Bouza —especialmente—, Pradocabalos —donde una mujer y su cuidadora tuvieron que ser evacuadas ante la amenaza de la crecida—, Pexeiros y O Castro padecen los efectos de la intensa tromba que cayó en pocos minutos. La escorrentía tomó velocidad por la desprotección del monte y la pérdida de barreras naturales tras los incendios forestales de 2025 y las talas de madera.
«É desastroso, parece a DANA de Valencia. Na Bouza, o pobo máis afectado a nivel de destrución, é coma se pasase un tsunami, con coches esnaquizados, alpendres que caeron, garaxes e baixos inundados...», describe con impotencia el alcalde de Viana, Germán García-Ávila, que aboga por la implicación de las distintas administraciones para solucionar esta emergencia, promoviendo si es necesario la declaración de zona gravemente afectada. «Os danos materiais con incalculables», subraya. Por fortuna, no hay víctimas, pero el coste económico y el impacto emocional en la zona son inmensos.
Con ellos estuvo Javier Fraiz. Puedes leer su crónica completa en este enlace.
Previsión metereológica
La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Galicia rozará los 40 grados
Galicia encara los últimos días de una semana marcada por el calor antes de la llegada de un episodio aún más intenso. Las previsiones meteorológicas apuntan a que Ourense podría alcanzar los 38 grados el domingo, en el marco de una entrada de aire muy cálido procedente del sur peninsular que comenzará a dejarse sentir a partir de esa jornada.
Hasta entonces, la comunidad permanecerá bajo la influencia de una situación atmosférica de transición. Este jueves, Meteogalicia sitúa a la comunidad en una posición intermedia entre las altas presiones localizadas sobre Centroeuropa y las borrascas atlánticas, una configuración que favorece cierta inestabilidad, especialmente en el interior oriental.
Puedes leer la información completa en esta pieza.
Javier Fraiz
Carreteras arrasadas tras las riadas en la montaña de Ourense
La fortísima tormenta que afectó este miércoles por la tarde a zonas de montaña de la provincia de Ourense, con especial intensidad en Viana do Bolo, además de Valdeorras, provocó inundaciones, riadas con arrastres de piedras, madera y maleza —tras el grave daño de los incendios forestales de 2025 y la pérdida de cubierta natural protectora frente a los arrastres—, así como daños y cortes en distintas carreteras de las zonas castigadas. Varias localidades de Viana, como A Bouza y Pradocabalos, han sufrido importantes desperfectos materiales, con daños en vehículos, construcciones y calles.
Las aldeas trabajan por recuperar la normalidad tras el gran susto de este miércoles, y también se han desplegado trabajos en las carreteras locales sepultadas por arrastres de lodo, piedra y madera. La Diputación de Ourense ha movilidado operarios y medios técnicos para reparar las carreteras de titularidad provincial.
Jose Antepazo
La Mancomunidad de Montes de Vigo presenta la campaña de vigilancia «Ollos no monte» para prevenir los incendios forestales
Desde 2017, la manera de ver los fuegos cambió por completo. «Empezamos a hablar de los grandes incendios forestales de decenas de miles de hectáreas que generaban su propia atmósfera y eran imposibles de apagar», asegura José Antonio Rodríguez, presidente de la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño.
Fue la organización que impulsó el año pasado «Ollos no monte», una iniciativa que ahora replica la Mancomunidad de Montes de Vigo en la que se organizaron más de una treintena de comunidades para crear patrullas de vigilancia en los bosques y prevenir incendios, especialmente durante las jornadas de altas temperaturas.
La información completa de esta iniciativa en esta pieza de Jose Antepazo.
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